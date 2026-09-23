Imagini cu una dintre casele din Toscana, aflată pe lista lui Călin Georgescu. Are 7 dormitoare, piscină şi costă 1,2 milioane de euro

Imagini cu una dintre casele din Toscana, aflată pe lista lui Călin Georgescu. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

O anchetă jurnalistică făcută de Antena 3 CNN a scos la iveală una dintre casele din Toscana luate în calcul de Călin Georgescu în planul său secret de a părăsi România. Vila se întinde pe o suprafaţă de 500 mp, are şapte dormitoare, piscină şi costă 1,2 milioane de euro, exact suma pe care i-a cerut-o afaceristului Ionel Rusen. Momentan, casa datată din anii 1800 mai este disponibilă pentru vânzare.

Impresionanta vilă este situată pe un domeniu de patru hectare şi se află în Castelnuovo di Val di Cecina, o localitate regiunea italiană Toscana. Casa are o suprafaţă de 500 mp, încălzire centrală pe combustibil lichid, şapte dormitoare, cinci băi, bucătărie, şemineu, terasă, piscină şi complet utilată.

"În inima Toscanei, în frumoasa zonă rurală Toscană, vă oferim o reşedinţă istorică, datată din anii 1800, integrată, cu respect pentru mediu şi peisajul natural. Cu o vedere panoramică, tocmai Castelnuovo di Val di Cecina este locul unde există o vegetaţie foarte bogată, condiţiile de mediu au făcut întotdeauna agricultura şi cultura tipice ale dealurilor toscane, ulei şi viţă-de-vie, favorabile", se precizează în anunţul publicat pe o agenţie imobiliară din Italia.

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Casa veche de mai bine de două secole fusese scoasă la vânzare pentru suma de 1,2 milioane de euro.

Momentan, nu se ştie dacă anunţul de vânzare a fost scos pentru că deja şi-a găsit un proprietar sau pentru că a fost retras anunţul pur şi simplu.

Conform surselor Antena 3 CNN, Călin Georgescu plănuia să ceară azil în Italia, pentru că foarte mulţi români care au avut probleme cu legea, care au fost condamnaţi în România, au cerut de-a lungul anilor azil în această ţară. De altfel, în acest dosar, alături de Călin Georgescu, spun procurorii DIICOT, este investigat şi italianul Massimiliano Arena, cel care a coordonat aşa-zisa bancă, ce ar fi urmat să acorde creditele – este considerat unul dintre artizanii acestei ţepe financiare.

În prezent, fostul candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale este cercetat într-un nou dosar în care este acuzat că a înșelat un afacerist cu peste 1.000.000 euro. După ce a stat o noapte în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Bucureşti, el a fost plasat sub control judiciar după ce Tribunalul București a respins cererea procurorilor pentru arestarea preventivă. Aceeaşi măsură s-a luat şi pentru Ionel Rusen.

În vârstă de 64 de ani, Călin Georgescu a fost oprit luni, dis-de-dimineaţă, în trafic, în urma unei operațiuni-fulger a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Ulterior, el a fost dus la reşedinţa sa din Mogoşoaia, unde au avut loc percheziţii pentru mai bine de nouă ore. În dosarul de înşelăciune de 1 milion de euro apar şi alţi oameni, apropiaţi ai fostului candidat la prezidenţiale, printre care se numără afaceristul Ionel Rusen.