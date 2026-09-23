Lavrov, la Consiliul de Securitate al ONU: „Rusia nu va face pauză în războiul din Ucraina”

Lavrov acuză SUA că au prelungit cu un an războiul din Ucraina. Foto: Getty Images

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, la Consiliul de Securitate al ONU, că Rusia „nu va face pauză” în războiul din Ucraina. El a mai spus că „Europa vrea să obţină o pauză pentru a folosi pentru a se aproviziona cu armament”, potrivit RBC Ukraine.

„Nu vom face pauză în operaţiunea noastră militară specială”, a declarat ministrul rus de Externe, folosind expresia utilizată de către Kremlin pentru a desemna Războiul din Ucraina. Ulterior, el a spus că motivul pentru care „Europa vrea să obţină o pauză este pentru a se putea aproviziona cu armament”, a declarat el la Consiliul de Securitate al ONU.

Tot miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Un astfel de armistițiu, a explicat el, nu ar pune capăt războiului din Ucraina, însă ar putea servi drept „platformă” pentru un acord mai amplu, scrie AFP, citată de Agerpres.

'Cele două părți și-au exprimat interesul pentru un armistițiu limitat care să implice energia. Desigur, nu este ușor, dar ameble părți au spus că sunt interesate', a menționat secretarul de stat al SUA.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere de mai multe luni un armistițiu complet sau un armistițiu parțial care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse și ucrainene, solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marți că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu „inutil”.

Kievul și Washingtonul „doresc să vadă acest război absurd desfășurat de Rusia încheindu-se înainte de iarnă”, a afirmat Zelenski după o întâlnire avută marți cu Trump în marja Adunării Generale a ONU, întâlnire despre care el a mai menționat că a abordat „măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației”.