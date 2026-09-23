Tabăra anti-Bolojan din PNL anunță că votează Guvernul Mureșan: Dacă nu trece, îl vom vota și pe următorul

Gorghiu a atras atenția că aritmetica parlamentară arată că fără voturile de la PSD majoritatea parlamentară necesară nu poate fi strânsă. Foto: Agerpres

Deputata PNL Alina Gorghiu a anunțat miercuri seară, într-o declarație video postată pe Facebook, că va vota pentru Guvernul Mureșan, iar dacă acesta nu strânge o majoritate, va vota și următoarea formulă de guvernare. Ea a declarat că PNL a ajuns în aceeași situație ca atunci când a fost desemnat Adrian Veștea în funcția de premier, dar atunci „unii s-au gândit prea mult la propria carieră” și au prelungit criza. În același timp, europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat că le recomandă celor 23 de parlamentari din Platforma Liberal-Conservatoare din PNL să voteze guvernul „undercover Bolojan 2”.

Alina Gorghiu a anunțat că va vota pentru învestirea Guvernului Mureșan. Deputata PNL a spus că dacă guvernul Mureșan va pica la vot, ea va vota și următoarea formulă de guvernare.

„Voi vota acest guvern. Și vă spun foarte clar de pe acum, dacă acest guvern va cădea, voi susține și următoarea formulă care poate să ofere României un guvern stabil, pro-european și cu puteri depline.

Poziția mea de astăzi nu depinde de numele premierului, ci de obligația noastră de a scoate țara din criză. Nu e un cec în alb dat nimănui, nu înseamnă că uit diferențele politice sau greșelile din ultimele luni. Eu și colegii mei am susținut că România are nevoie de un guvern stabil. Am spus că voi vota guvernul Tomac, am votat guvernul Veștea și voi vota guvernul Mureșan”, a spus Gorghiu.

Totuși, ea a spus că această criză politică s-ar fi putut încheia în urmă cu două luni, dacă liberalii ar fi votat pentru Adrian Veștea.

„Am votat guvernul Veștea, condus de un premier liberal desemnat de președintele României pentru că am considerat că PNL trebuie să își asume guvernarea. Dacă unii s-ar fi gândit atunci mai puțin la propria carieră și mai mult la PNL și la România, țara ar fi avut deja un guvern stabil cu un guvern liberal capabil să facă reforme”, a spus fosta șefă a PNL.

Alina Gorghiu a mai declarat că liberalii care au votat pentru guvernul Veștea au fost „criticați, înjurați public, propuși spre excludere din partid”, iar astăzi partidul se află în aceeași situație. „Poate că orgoliul unor lideri a fost satisfăcut, România a pierdut”, a spus ea.

Gorghiu a atras atenția că aritmetica parlamentară arată că fără voturile de la PSD majoritatea parlamentară necesară nu poate fi strânsă.

„Știu că în actuala aritmetică parlamentară guvernul Mureșan e complicat să strângă cele 233 de voturi, nu cred că anticipatele sunt o soluție miraculoasă. Criza se va prelungi. (...) Votez pentru stabilitate, pentru oamenii care nu mai pot să plătească costurile acestei crize”, a sous Gorghiu.

Rareş Bogdan îi îndeamnă pe liberali să voteze guvernul Mureșan

În paralel, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a scris pe Facebook că le recomandă celor 23 de parlamentari din Platforma Liberal-Conservatoare din cadrul PN să voteze guvernul „undercover Bolojan 2”, relatează News.ro.

„(...)Fără un Executiv stabil, România se duce în cap. Guvern stabil, legitim. Dacă se poate, fără Bolojan înăuntru. Trebuie luate decizii rapid, milioane de români trăiesc sufocaţi de nesiguranţa zilei de mâine”, a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

Europarlamentarul l-a criticat dur pe Ilie Bolojan pe care îl consideră direct responsabil de situația economică în care se află România.

„Este singurul premier din istoria României care a umblat la banii persoanelor cu handicap. Care a spus ca analizează dacă taie bursele sociale. Care vrea să treacă drept economist, deşi nu pricepe mai nimic din ea, şi îşi bate joc de cele mai nevoiaşe categorii sociale. Oare colegii mei care încă îi lustruiesc steaua chiar nu observă că au pus-o pe mama lor politică de conjunctură în geam, ca să-i ia pensia?”, afirmă europarlamentarul liberal.

Rareş Bogdan a mai spus şi că „aritmetica parlamentară le-a arătat colegilor că trebuie să pună mâna pe telefon, pentru a vorbi şi cu reprezentanţii S&D în România.

„Faptul că de vineri, Bolojan îl sună zilnic pe Grindeanu PeSeDe arată ca omul şi-a bătut joc chiar de colegii din BPN, pe care i-a expus, spunând ca nu discută cu PSD, iar acum le caută votul. Şi le propune noi rotative. Adică un linghişpir.

Nu că domnul în cauză ar fi antipesedist convins. Pe vreme USL era fruntaş. După congresul unde a fost ales miss s-a sucit iar. Acum iar. Face piruete, triplu axel-uri şi triplu ştechere mai ceva ca Nureiev.

Puţine constate: antiamerican, antitalent, antisfaturi. Încă ceva, că văd că se uită şi doresc să vă reamintesc. E relevant! Ştiţi cine a fost cel important ministru în Guv. Ciucă şi al doilea ca importanţă în Guv. Ciolacu? Poate aţi uitat. Domnul Boloş, Boloş de la Oradea, de la Bihor, omul lui Ilie Bolojan şi susţinut şi recomandat de către Organizaţia Bihor a PNL. Organizaţie condusă de către Ilie Bolojan. Asta ca să nu uităm. Dada! Cine era mangafaua?”, a mai spus Bogdan.