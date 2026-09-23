Imagini dramatice: Doi piloți RAF pierd controlul unui avion militar și se catapultează cu câteva secunde înainte să se prăbușească

Piloții au pierdut controlul avionului militar de antrenament Hawk 2, care s-a prăbușit la câțiva metri de o zonă locuită din Țara Galilor. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un avion militar Hawk T2 al forțelor aeriene britanice (RAF) s-a prăbușit miercuri în timpul unui zbor de antrenament, în apropierea unei localități din Țara Galilor. Piloții au reușit să se catapulteze, înainte ca aeronava să cadă pe un câmp, la câțiva metri de o zonă rezidențială, informează BBC.

WATCH: An RAF Hawk T2 trainer crashed shortly after takeoff from RAF Valley, Anglesey.



Both crew members ejected and are reportedly not seriously injured.pic.twitter.com/9y7cweYHAb — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Poliția locală a precizat că cei doi piloți au fost tratați pentru răni minore. Accidentul s-a produs în apropiere de RAF Valley, o bază de antrenament unde piloții britanici învață să piloteze avioane militare de ultimă generație.

Piloții au fost duși la Birmingham pentru tratament.

Un martor ocular, Ollie Zalot, citat de BBC, a spus că a fost inițial îngrijorat de faptul că avionul, lipsit de control, ar fi putut să se prăbușească peste niște clădiri din zonă și ar fi provocat, astfel, victime la sol.

„Am văzut parașutele deschizându-se și coborând, așa că am presupus că piloții sunt bine,” a spus martorul. Acesta mergea cu mașina pe o autostradă din apropiere în momentul în care a auzit „o bubuitură puternică”.

Avionul Hawk T2 este un avion militar de antrenament folosit pentru antrenarea viitorilor piloți militari britanici.

„Am văzut doar fum peste tot, dar părea că e lângă o curte de la fermă, așa că am crezut că poate e un foc de tabără. Și, când am ajuns acolo, am văzut flăcările devenind prea mari pentru un foc de tabără”, a spus martorul ocular

Un alt martor, Pete Bennett, a spus că a văzut avionul când a decolat, înainte de accident.

„„Am știut imediat că avionul avea probleme - chiar la decolare se vedea o flacără portocalie și, pe măsură ce accelera, ajunsese practic învăluit în flăcări. Pe măsură ce a câștigat altitudine, flacăra a dispărut, dar era clar că avea probleme”, a spus martorul ocular.