Sorin Grindeanu susține că el nu va „rupe” punțile de dialog cu PNL și USR dacă va fi numit premier: „Voi face tot ce ține de mine”

Sorin Grindeanu este susținut de PSD pentru funcția de premier. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că dacă se va ajunge în scenariul în care Guvernul Mureșan nu va primi votul Parlamentului și Nicușor Dan îl va desemna pe el în funcția de premier, atunci nu va „rupe” punțile de dialog cu cei de la PNL și USR, dimpotrivă. Liderul social-democraților a spus că va face tot ce ține de el să strângă o majoritate parlamentară.

Grindeanu a fost întrebat de jurnalişti, la sediul central al PSD, ce va face pentru a strânge majoritate în cazul în care Guvernul Mureşan pică în Parlament şi preşedintele Nicuşor Dan îl desemnează pe el premier, relatează Agerpres.



„Vă spun sincer, dacă o s-ajungem în acel scenariu, o să fac tot ce ţine de mine ca să am un Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Dar, să ajungem în acea situaţie. Deocamdată nu suntem. (...)

În niciun caz nu voi avea atitudinea pe care o are acum Siegfried Mureşan şi nu voi încerca din primul minut după ce am fost nominalizat să rup toate posibilele punţi de dialog cu cei de la PNL-USR sau să stau şi să mă gândesc dacă accept sau nu nominalizarea”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu susține că Siegfried Mureșan nu își dorește cu adevărat să fie premier. Președintele PSD a declarat că l-a așteptat pe premierul desemnat toată ziua la sediul PSD, iar acesta nu a trimis nici programul de guvernare în format electronic.

„Tot ceea ce am spus mai devreme se dovedește a fi adevărat din perspectiva noastră. În acest moment, este evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. (...) Noi considerăm că pierdem timpul. Ar trebui să-și depună mandatul, dacă nu are voturile PSD. Și după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat, n-are cum să obțină voturile PSD în acest mod”, a spus președintele PSD.

Anterior, Siegfried Mureșan a anunțat că nu are de gând să își depună mandatul nici dacă nu strânge majoritatea parlamentară de 233 de voturi necesară. El contează în acest moment pe voturile PNL, USR și UDMR.

UDMR a decis să continue negocierile cu premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru programul de guvernare, structura viitorului Executiv și lista miniștrilor, chiar dacă în acest moment nu există o majoritate clară pentru învestirea cabinetului.

Președintele partidului, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri că programul prezentat de Mureșan este unul care poate fi susținut și a îndemnat PNL să „lase ușa deschisă” cu PSD.