Primul mesaj al lui Vladimir Putin după alegerile parlamentare din Rusia: Rușii au votat pentru continuarea războiului

Cetățenii ruși, la alegerile parlamentare pentru Duma de Stat care au avut loc în weekend, au votat pentru armata care luptă în Ucraina și pentru atingerea obiectivelor „operațiunii militare speciale”, a declarat Vladimir Putin la o întâlnire avută miercuri cu membrii guvernului rus, informează The Moscow Times.
„Vreau să mă adresez luptătorilor și comandantilor noștri de pe linia frontului. Vreau să știți, tovarăși, că acesta a fost un vot pentru voi. Oamenii au încredere în voi, au încredere în victoria noastră”, a spus Putin.
Liderul de la Kremlin a adăugat că rezultatele votului au arătat sprijinul „poporului Rusiei” pentru acțiunile autorităților de a „consolida țara” și și-a exprimat, de asemenea, încrederea că toate obiectivele „operațiunii militare speciale” din Ucraina „vor fi atinse”.
Partidul „Rusia Unită”, al președintelui rus Vladimir Putin, a obținut 58% la alegerile pentru Duma de Stat, organizate în Rusia.
Cozile de la secțiile de votare „arată că Rusia nu poate fi intimidată”, a adăugat Putin.
„Este bine cunoscut că au încercat să intervină împotriva noastră, să perturbe aceste alegeri, după cum demonstrează încercările constante ale inamicului de a pătrunde în apărarea aeriană a Moscovei și a altor regiuni,” a continuat Putin, adăugând că le „mulțumește” rușilor pentru vot și pentru „încrederea” pe care au arătat-o.
Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale ruse, partidul Rusia Unită, care se află la guvernare de mai bine de două decenii, va păstra majoritatea constituțională în parlament, permițându-i să adopte orice legi de care are nevoie Kremlinul. În Duma de Stat, Rusia Unită va avea 348 de locuri - un număr record, cu 24 mai multe decât în legislatura precedentă.
Kremlinul va folosi, cel mai probabil, rezultatul pentru a susține că majoritatea rușilor s-au strâns în jurul președintelui și pentru a justifica viitoarele politici și decizii legate de continuarea războiului, se arată într-o analiză BBC.