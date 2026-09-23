Surse: Blocaj la negocierile pentru Guvernul Mureșan. Fritz i-a enervat pe Bolojan și pe Kelemen. USR cere "prea multe" ministere

Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Foto: Dominic Fritz / Facebook

Liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, pentru a schița programul de guvernare și a împărți ministerele în guvernul care, până în acest moment, nu are nicio șansă să treacă de votul Parlamentului. Potrivit unor surse din conducerea PNL, negocierile s-au blocat deja, după ce președintele USR, Dominic Fritz, i-a iritat pe colegii de la PNL și UDMR, ridicând pretenții mult prea mari la repartizarea ministerelor. Chiar si Ilie Bolojan a fost iritat de solicitările colegilor de la USR, iar liderii UDMR au anunțat că ei nu acceptă variantele puse pe masă, pe care le consideră chiar jignitoare, au declarat pentru Antena3.ro mai mulți participanți la discuții.

Sursele citate au explicat că „USR vrea tot”, cu trimitere la cererile exprimate de Dominic Fritz de a avea cât mai multe ministere importante în Guvernul Mureșan. Printre ministerele cerute de Fritz se numără Economie, Transporturi, Apărare, Externe, Justiție și Muncă. Portofoliile cerute de liderul USR sunt printre cele mai importante dintr-un Executiv, ministere avizatoare pentru proiectele guvernamentale si, mai ales, ministere prezente în CSAT. Cerințele USR l-au surprins până și pe Ilie Bolojan care ar fi exclamat în ședința de la Guvern: „Eu cu ce mai rămân?”.

Potrivit discuțiilor, USR ar urma să aibă 6 ministere, PNL își dorește 7 ministere, iar cele două partide ar vrea să dea UDMR 3 ministere - Dezvoltare, Agricultură și Cultură. Partidul lui Kelemen Hunor a cerut, însă, ministerul Justiției, pentru că și UDMR doreste un minister avizator și membru al CSAT, argumentând că Uniunea a fost nedreptățită și în trecut la negocierile pentru guvernele anterioare, în conditiile în care parlamentarii maghiari au oferit sprijin în momentele dificile pentru partidele pro-europene.

Fritz nu a fost însă de acord argumentând că are „5 oameni care își doresc Justiția, toți specialiști” și „se supără pe el”. Acesta ar mai fi spus că USR „vrea să rezolve problemele din Justiție”, care sunt "multe".

UDMR nu a cedat, spunând că nu înțelege de ce maghiarii nu sunt percepuți ca fiind calificați să fie în CSAT și discuțiile s-au încheiat fără rezultat.

PNL ar urma să propună miniștri la Interne, Finanțe, Energie, Educație, Mediu, Sănătate și Fonduri Europene. În partid, bătălia se dă pentru ministerul Energiei unde își doresc portofoliul atât actualul secretar de stat Cristian Bușoi cât și fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja.

Deși premierul desemnat Siegfried Mureșan și-ar fi dorit ca liderii celor trei partide să fie vicepremieri, potrivit surselor, Dominic Fritz nu va intra în guvern pentru că are interdicție de a ocupa o funcție publică pentru 3 ani, după decizia definitivă de conflict de interese.

În guvern nu va intra nici liderul UDMR Kelemen Hunor. În schimb, premierul demis Ilie Bolojan ar putea fi propus vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Mureșan.

Printre cei care, mai mult ca sigur, se vor regăsi pe lista Guvernului Mureșan se numără Cătălin Drulă (USR) - Transporturi, Irineu Darău (USR) - Economie, Radu Miruță (USR) - Apărare, Oana Țoiu (USR) - Externe, Tanczos Barna (UDMR) - Agricultură, Cseke Attila (UDMR) - Dezvoltare.

Mureșan are nevoie de voturile PSD pentru a-și trece Guvernul

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a prezentat miercuri liniile directoare ale programului de guvernare pe care îl va depune la Parlamentul României în vederea obținerii votului de învestitură. Documentul va fi trimis și Partidului Social Democrat, chiar dacă Mureșan nu a mers la discuțiile la care era așteptat miercuri, la sediul PSD.

În draftul programului de guvernare, premierul desemnat spune că vrea să crească pensii și salariile „de îndată ce situația bugetară ne va permite”. Același lucru îl spune și despre reducerea TVA la 19%.

Guvernul Mureșan ar putea ajunge la vot în Parlament săptămâna viitoare, marți, urmând ca premierul desemnat să depună programul de guvernare și lista de miniștri până la finalul acestei săptămâni, potrivit surselor politice. Pentru ca Executivul lui Mureșan să treacă de Parlament ar fi nevoie de 233 de voturi, pe care premierul desemnat nu le are în acest moment.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a discutat marți și miercuri cu parlamentarii PNL, USR și UDMR, și cu minoritățile naționale, după care ar fi trebuit să aibă loc discuția cu Partidul Social Democrat. Deși discuția cu PSD parea una strict formală, social-democrații având deja o decizie în partid de a nu vota guvernul, urmând ca decizia să fie confirmată și de Consiliul Politic Național al PSD, după ce a fost invitat de Sorin Grindeanu la sediul partidului, Siegfried Mureșan nu s-a mai dus.

„În acest moment, este evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru”, i-a transmis Grindeanu, după ce l-a așteptat o oră la sediul din Kiseleff.

Câte voturi strânge Siegfried Mureșan

Despre șansele Guvernului Mureșan a vorbit chiar Kelemen Hunor care a explicat câte voturi au PNL, USR și UDMR.

Într-un interviu la Euronews România, liderul UDMR a făcut și calculele pentru câte voturi ar putea să strângă Mureșan și a declarat că dacă va fi scorul sub 233, înseamnă că și a doua condiție privind căderea unui al doilea guvern este îndeplinită și ne apropiem de anticipate.

"Cifrele nu mint. Vrei, nu vrei, faci un calcul și îți dai seama că, în acest moment, avem 171 de voturi, în condițiile în care toată lumea din PNL, USR și UDMR votează pentru. Aici vorbim și de acel grup protestatar din PNL, nici nu știu cum să-i numesc. La care se adaugă voturile minorităților, dar nu știu cum vor vota ei. La 188 ajungem. Deci suntem departe încă de 233. Rămâne de văzut dacă neafiliații votează guvernul. Cu cei care au plecat din toate părțile posibile și imposibile, care s-au aliat sau nu la vreun grup, ajungi la 208.

Nu e nici cu supărare, nici cu nervi. În orice variantă, tu trebuie să vezi care sunt alternativele la orice decizie, care sunt consecințele, care sunt efectele unei decizii. În urma discuțiilor în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem și ne asumăm acest vot.

171 sunt. 81 PNL, 59 USR, 31 UDMR. Dacă toată lumea e prezentă și îl susține pe Mureșan. (...) Va avea o discuție cu grupul minorităților. Nu știu care vor fi acolo discuțiile, dar cunoscând cât de cât programul de guvernare sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităților n-ar avea de ce să nu-l susțină.

Ceea ce am avut în programul trecut, la capitolul minorități, se va afla și în acest program de guvernare. Dar trebuie așteptată decizia lor. Asta înseamnă 188 de voturi dacă noi considerăm că grupul minorităților va vota pentru acest guvern. Mai sunt neafiliații, unde eventual poți să discuți individual, că ei nu au un grup. Ei sunt 20, dar acolo permanent există o mișcare. Asta ar însemna 208. Sigur, dacă PSD va fi convins sau dacă PSD va considera că dă nu 127 de voturi, dar zice că noi suntem responsabili, vrem să avem un guvern și dăm voturile care mai lipsesc, 28, 23.", a declarat Kelemen Hunor.