UDMR merge "până la capăt" cu PNL și USR și își asumă votul pentru Guvernul Mureşan. Kelemen: "S-a depășit faza să-și depună mandatul"

Liderul UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: INQUAM PHOTOS Octav Ganea

UDMR a decis să meargă până la capăt "indiferent ce se va întâmpla", cu PNL și USR, adică noul guvern Siegfried Mureșan să ajungă la vot în Parlament, a declarat marți seară liderul UDMR, Kelemen Hunor. El a precizat că "s-a depășit faza" ca Mureșan să-și depună mandatul.

Într-un interviu la Euronews România, liderul UDMR a făcut și calculele pentru câte voturi ar putea să strângă Mureșan și a declarat că dacă va fi scorul sub 233, înseamnă că și a doua condiție privind căderea unui al doilea guvern este îndeplinită și ne apropiem de anticipate.

"Cifrele nu mint. Vrei, nu vrei, faci un calcul și îți dai seama că, în acest moment, avem 171 de voturi, în condițiile în care toată lumea din PNL, USR și UDMR votează pentru. Aici vorbim și de acel grup protestatar din PNL, nici nu știu cum să-i numesc. La care se adaugă voturile minorităților, dar nu știu cum vor vota ei. La 188 ajungem. Deci suntem departe încă de 233. Rămâne de văzut dacă neafiliații votează guvernul. Cu cei care au plecat din toate părțile posibile și imposibile, care s-au aliat sau nu la vreun grup, ajungi la 208.

​E una dintre posibilități (n.r. ca Siegfried Mureșan să-și depună mandatul), dar am depășit deja această fază. Eu am spus că, dacă nu există voturile necesare, sunt cele două posibilități. Mergem până la votul final după dezbaterile din Parlament și, dacă va fi scorul sub 233, înseamnă că și a doua condiție privind căderea unui al doilea guvern este îndeplinită și ne duce cu un pas mai aproape de alegeri anticipate. Sau, eventual, o retragere tactică. Vezi că nu ai voturile necesare și premierul desemnat are libertatea de a decide.

Nu, nu e de așteptat nimic. Aseară am avut o discuție și s-a luat decizia ca, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt.

Sigur că are argumentele lui. Noi am avut azi o discuție în Consiliul Permanent și am spus că, dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Mureșan pentru funcția de prim-ministru, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR, nici la noi, atunci trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului, până la așteptarea votului.

Din punctul lui de vedere și din punctul de vedere al celor care-l susțin pe Siegfried Mureșan, se pune problema și în felul următor: dezertezi sau nu? Mergi până la capăt sau nu? Încerci să arăți Parlamentului și societății că ai o alternativă, un program de guvernare, că ești responsabil, serios? După care, în urma votului, se va vedea câți susțin o astfel de propunere. Argumentele, pe partea aceasta, erau mult mai consistente decât argumentele pe partea de retragere tactică, văzând că nu ai majoritatea necesară. (...)

Nu e nici cu supărare, nici cu nervi. În orice variantă, tu trebuie să vezi care sunt alternativele la orice decizie, care sunt consecințele, care sunt efectele unei decizii. În urma discuțiilor în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem și ne asumăm acest vot.

171 sunt. 81 PNL, 59 USR, 31 UDMR. Dacă toată lumea e prezentă și îl susține pe Mureșan. (...) Va avea o discuție cu grupul minorităților. Nu știu care vor fi acolo discuțiile, dar cunoscând cât de cât programul de guvernare sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităților n-ar avea de ce să nu-l susțină.

Ceea ce am avut în programul trecut, la capitolul minorități, se va afla și în acest program de guvernare. Dar trebuie așteptată decizia lor. Asta înseamnă 188 de voturi dacă noi considerăm că grupul minorităților va vota pentru acest guvern. Mai sunt neafiliații, unde eventual poți să discuți individual, că ei nu au un grup. Ei sunt 20, dar acolo permanent există o mișcare. Asta ar însemna 208. Sigur, dacă PSD va fi convins sau dacă PSD va considera că dă nu 127 de voturi, dar zice că noi suntem responsabili, vrem să avem un guvern și dăm voturile care mai lipsesc, 28, 23.", a declarat Kelemen Hunor

Portiță lăsată deschisă de PSD

Kelemen Hunor a spus că "PSD a lăsat o portiță deschisă până vineri, când au forul lor decizional".

"Eu apreciez chestia asta. De ce am spus să nu prelungim scandalul, să nu adâncim prăpastia? Chiar dacă pică guvernul Mureșan, a doua zi trebuie să faci ceva, să mergi mai departe, să-ți asumi ceva fiecare dintre noi.

Eu sunt pentru dialog permanent. Sigur că nu e ușor după aceste luni, dar în politică, fără dialog, ajungi la zid. Și ce faci? Eu am menținut un dalog cu foștii noștri colegi din coaliție și consider că, în continuare, aceste forțe trebuie să vorbească. Pentru că, dacă a picat guvernul Mureșan, ce urmează? Condițiile sunt îndeplinite pentru alegerile anticipate. Dar pe logica în care a fost desemnat Mureșan și argumentul președintelui, că are cele mai multe mandate din această formulă, 171, dacă nu reușește, atunci, pe această logică, președintele poate să meargă mai departe și să spună că urmează tabăra cealaltă sau PSD".