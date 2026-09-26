Bruno Kramm, clăparul formaţiei Das Ich, a murit la scurt timp după ce a susţinut un concert în Spania

Bruno Kramm, clăparul formaţiei Das Ich, a murit azi-noapte, la scurt timp după ce a susţinut un concert în Spania. Sursa foto: Getty Images

Clăparul duoului german Das Ich, Bruno Kramm, a decedat sâmbătă dimineaţă, la vârsta de 58 de ani, după ce a susţinut un concert în oraşul spaniol Granada, conform informaţiilor furnizate agenţiei de presă EFE de către o purtătoare de cuvânt a serviciului de urgenţă 112, conform Agerpres. Regretatul artist nu era cunoscut cu probleme de sănătate și nu prezenta semne ale vreunei boli care să-i pună viața în pericol, transmite publicaţia germană Bild. El era căsătorit şi are doi copii.

Bruno Kramm, clăparul formaţiei Das Ich, a murit la 58 de ani

Decesul lui Bruno Kramm a avut loc într-un local situat în centrul oraşului Granada, unde cei doi susţinuseră un concert şi de unde s-au primit mai multe apeluri prin care se solicita intervenţia serviciilor de urgenţă.

Cei care au dat alarma au semnalat că un membru al unuia dintre grupurile care au cântat a leşinat. La sosirea lor, agenţii poliţiei locale şi ai poliţiei naţionale nu au putut decât să constate decesul muzicianului, în vârstă de 58 de ani, într-o cabină de schimb.

Martorii oculari au declarat pentru EFE că victima era clăparul formaţiei Das Ich. Bruno Kramm susţinuse în sala din Granada, alături de colegul său Stefan Ackermann, primul concert în sudul Spaniei.

Sâmbătă după-amiază, trupa a transmis, pe pagina sa de Facebook, un mesaj emoționant în memoria artistului: "Aseară, o mare parte din scenă – și o parte uriașă din propria mea poveste de viață – a dispărut. Aseară, multe povești au ajuns la final. Povești care ne-au format, ne-au însoțit și ne-au conectat. Aseară, Bruno Kramm a încetat din viață.

(...), vă rog să evitați, pentru moment, să contactați familia; în acest moment, au cu adevărat nevoie de toată liniștea, calmul și resursele pentru ei înșiși. Așadar, pentru orice nelămurire, vă rog să mă contactați mai întâi pe mine! Odihnește-te în pace, Bruno. Sven Hegewald".

Înfiinţată în 1989, formaţia germană Das Ich a fost una dintre cele care au iniţiat mişcarea cunoscută sub numele de "Neue Deutsche Todeskunst" în anii '90.