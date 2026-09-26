Papa Leon al XIV-lea, aclamat de sute de mii de oameni pe Champs-Élysées. Suveranul pontif oficiază o slujbă în Place de la Concorde

Papa Leon al XIV-lea, aclamat de sute de mii de oameni pe Champs-Élysées. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Papa Leon al XIV-lea şi-a început sâmbătă traseul pe Champs-Elysées, în ovaţiile unei imense mulţimi de credincioşi, urmând să ajungă în Place de la Concorde, unde va avea loc o liturghie grandioasă, transmite BBC şi AFP, conform Agerpres.

La bordul papamobilului, suveranul pontif, zâmbind, a binecuvântat mai mulţi bebeluşi şi a salutat mulţimea de credincioşi, mulţi dintre ei sosiţi cu câteva ore înainte pentru a-l zări îndreptându-se spre Place de la Concorde, unde a fost ridicată o vastă structură temporară, cu un altar alb surmontat de o cruce de câţiva metri înălţime.

Slujba religioasă, momentul culminant al celei de-a doua zile a vizitei suveranului pontif în Franţa, urmează să înceapă la ora locală 15:00 (13:00 GMT), autorităţile aşteptând aproximativ 600.000 de persoane, mulţimea întinzându-se până dincolo de Arcul de Triumf. Spectatorii vor putea urmări slujba, care va dura o oră şi jumătate, pe ecrane uriaşe.

Pe Place de la Concorde, lângă scenă, şi-au ocupat locurile numeroase personalităţi politice, printre care candidaţii la alegerile prezidenţiale Edouard Philippe, Gabriel Attal şi Marine Le Pen, însoţită de Jordan Bardella.

Şeful statului, Emmanuel Macron, care l-a întâmpinat pe suveranul pontif vineri la sosirea sa la aeroport şi apoi la Palatul Élysée, nu este prezent, dar este reprezentat de soţia sa, Brigitte Macron, potrivit diecezei de Paris. Premierul Sébastien Lecornu este, de asemenea, prezent.

După liturghie, papa Leon al XIV-lea va părăsi Parisul pentru a se îndrepta spre Lourdes, a doua etapă a călătoriei sale în Franţa, înainte de a se deplasa la Metz, luni.