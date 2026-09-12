Bucureştiul a intrat în Cartea Recordurilor cu „Masa care uneşte”. Ciucu: „A fost o mare sufragerie astăzi, în Piaţa Constituţiei”

Evenimentul a avut şi un scop caritabil, şi anume să strângă fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România. Foto: Primăria Municipiului București / Facebook

Bucureştiul a stabilit, sâmbătă, un Record Mondial cu „Masa care uneşte”: 20.000 de oameni s-au aşezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 kilometri, din Piaţa Constituţiei până la Piaţa Unirii, scrie Agerpres.

Evenimentul a avut şi un scop caritabil, şi anume să strângă fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România, construit în Bucureşti, la Spitalul „Obregia”, alături de Fundaţia Metropolis.

„Aşa ceva trăieşti o dată-n viaţă! A fost o atmosferă incredibilă azi, în centrul Capitalei, unde 20.000 de oameni s-au aşezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km. Şi, da, am bătut recordul mondial! Un reprezentant Guinness World Records, prezent la faţa locului, a certificat recordul. Dar nu doar despre asta a fost vorba. Ci despre comunitate, despre solidaritate, despre prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeaşi masă pentru o cauză nobilă: să contribuie la construcţia primului spital de psihiatrie pediatrică din România. La noi, în Bucureşti, împreună cu Fundaţia Metropolis”, a transmis Primăria Capitalei, pe Facebook.

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Primarul general Ciprian Ciucu i-a felicitat pe organizatorii de la Untold pentru că au reuşit să-i scoată pe bucureşteni din casă şi să-i aşeze împreună la aceeaşi masă.

„A fost o mare sufragerie astăzi, în Piaţa Constituţiei. Aşa cum îmi place mie să spun, că vreau să avem un oraş ca o sufragerie, ei bine, a fost, literalmente, un oraş sufragerie”, a spus Ciucu.

El a mulţumit Fundaţiei Metropolis care, din banii adunaţi sâmbătă din donaţii, continuă construcţia primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, care se ridică în curtea Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Pentru evenimentul de sâmbătă au fost pregătite 20.000 de porţii de mâncare, în total fiind folosite peste 5 tone de alimente.

Meniul a inclus preparate tradiţionale, deserturi şi fructe.