Bucureștenii sunt invitați să atingă împreună un record mondial, mâine, la „Masa care unește”: Va avea peste 5 km. Mâncarea e gratuită

Masa care unește 2026 e amenajată în Piața Constituției și va avea cel puțin 5 km lungime. Sursa foto: Masa care unește via Facebook.

Locuitorii și turiștii din București sunt invitați sâmbătă, 12 septembrie 2026, să mănânce împreună, la „Masa care unește” pentru a ajuta România și capitala țării să intre în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din lume. Participarea este gratuită.

Evenimentul are loc în Piața Constituției din București, iar organizatorii își propun să aducă la aceeași masă nu mai puțin de 20.000 de oameni. Masa va avea peste 5 kilometri și este construită din materiale reciclabile. Organizatorii încearcă astfel să doboare propriul record Guinness stabilit anul trecut, la Alba Iulia.

În 2025, la Alba Iulia, „Masa care Unește” a reunit 10.000 de participanți în jurul unei mese lungi de 2.782,96 de metri, record omologat de Guinness World Records pentru cea mai lungă masă din materiale reciclabile. Pentru ediția din București, obiectivul este aproape dublu: 20.000 de participanți și o masă de peste 5 kilometri.

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Ce primesc concret participanții

Mâncare gratuită: vor fi pregătite 20.000 de porții, folosindu-se peste 5 tone de alimente. Meniul va conține preparate tradiționale, deserturi și fructe.

Fiecare participant va putea păstra farfuria personalizată cu datele evenimentului, iar aceasta poate fi păstrată după eveniment. Farfuriile sunt realizate de Fabrica Apulum, din ceramică reciclată; sunt pregătite 20.000 de bucăți.

Participanții vor putea păstra și o vază cu flori sau bucăți din fața de masă. Organizatorii spun că pregătesc în total aproximativ 22 de produse/cadouri pentru fiecare participant.

Băuturi: Aqua Carpatica și Capri-Sun oferă băuturi gratuite pentru fiecare dintre cei 20.000 de participanți.

Șervețele: Elfi asigură șervețelele pentru toți participanții.

Mâncarea va fi pregătită în mai puțin de 24 de ore, în bucătăria pusă la dispoziție de Banca de Alimente Sector 6. Echipa va fi coordonată de bucătari din Alba Iulia, Sibiu și Hunedoara, cu ajutorul a aproximativ 50 de voluntari.

Banca de Alimente Sector 6 va prelua surplusul de produse și preparate și îl va redistribui persoanelor și comunităților vulnerabile

Vin români din toate colțurile țării, dar și din străinătate

Participanții vin din toate județele României, dar și din afara țării. Bucureștiul conduce în clasamentul înscrierilor, iar grupuri numeroase s-au format și în Alba Iulia, Cluj-Napoca și Constanța. Unii dintre oaspeți au participat și la recordul stabilit anul trecut de „Masa Care Unește”, la Alba Iulia. Cel mai mare grup înscris până acum este cel al Băncii de Alimente Sector 6, cu peste 1.000 de participanți.



Cei care vor să participe încă se pot înscrie

Cele 20.000 de locuri puse la dispoziție pentru eveniment au fost deja rezervate. Totuși, cei care nu au prins un loc se pot înscrie pe lista de așteptare, AICI, deoarece unele dintre rezervări sunt anulate de cei care nu mai pot participa, iar locurile eliberate pot reveni către alte persoane.

Participarea este gratuită, iar evenimentul este deschis atât bucureștenilor, cât și celor care vin din alte localități sau chiar din afara României. Organizatorii precizează că evenimentul este destinat întregii familii, fără limită de vârstă.

Pentru participanții care au deja rezervare, accesul la masă începe sâmbătă, 12 septembrie, la ora 16:00. Momentul recordului mondial este programat pentru 17:45, iar rezultatul oficial Guinness World Records este anunțat pe scenă la ora 19:00.

Masa este oferită gratuit, iar organizatorii anunță „o masă delicioasă plină de bunătăți”, pregătită cu sprijinul partenerilor evenimentului.

O masă lungă de peste 5 kilometri, în inima Bucureștiului

„Masa care Unește” va traversa zona dintre Piața Constituției și Piața Unirii, fiind împărțită în opt sectoare. Potrivit organizatorilor, masa va avea peste 5 kilometri și va fi realizată integral din materiale reciclabile.

Conceptul evenimentului a pornit de la ideea de a aduce oamenii împreună în jurul unei mese și de a transforma masa într-un simbol al comunității.

În 2025, la Alba Iulia, aproximativ 10.000 de oameni au luat parte la recordul mondial, iar masa a fost construită din aproape 1.500 de europaleți și 2.700 de panouri doka.

Ediția din București reprezintă însă o provocare mult mai mare: organizatorii vor să dubleze numărul participanților și să construiască o masă aproape de două ori mai lungă decât cea de anul trecut.

Alexa Vîlcan, despre semnificația „Mesei care Unește”: „Masa-i omniprezentă”

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN în august 2025, înaintea ediției de la Alba Iulia, Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului, explica de ce masa a devenit pentru ea un simbol atât de important.

„Masa-i omniprezentă, e în fiecare zi”, spunea Alexa Vîlcan, explicând că oamenii nu se așază la masă doar pentru a mânca, ci și pentru a învăța, negocia sau pur și simplu pentru a petrece timp împreună. În aceeași discuție, ea concluziona: „merită să o celebrăm”.

„Mai e ceva cu masa, ce târziu am descoperit și eu: când te naști, ești pus pe masă. Când se termină viața ta, tot pe masă ești pus. Deci, de unde ai plecat, acolo ajungi. Toată ziua ești la masă. Dar n-o masă, numai să mâncăm! La masă înveți, negociezi, joci șah, orice faci, stai la masă. Masa-i omniprezentă, e în fiecare zi. Deci nu există zi să nu stai la masă, într-un fel sau altul. Și dacă tot facem atâtea lucruri la masă, și dacă tot începe și se termină cu ea...merită să o celebrăm.”, spune ea.

Ideea este dusă acum la o scară mult mai mare, în București: 20.000 de oameni sunt chemați să stea la aceeași masă și să contribuie împreună la stabilirea unui nou record.

Dincolo de record: „Masa care Unește” susține construirea unui spital pentru copii

Dincolo de dimensiunea spectaculoasă a evenimentului, organizatorii spun că „Masa care Unește” are și o componentă caritabilă importantă.

Evenimentul susține inițiativa „Spitale Publice din Bani Privați” a Fundației Metropolis, prin care este sprijinită construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Potrivit organizatorilor, de noul spital ar urma să beneficieze anual peste 5.700 de copii cu afecțiuni psihice severe.

Participarea la „Masa care Unește” este gratuită, însă cei care doresc pot face donații către Fundația Metropolis pentru susținerea proiectului.

Ce se întâmplă sâmbătă la „Masa care Unește”: Programul

Participanții își pot ridica brățările în ziua evenimentului, între 10:00 și 16:00, de la cortul special amenajat în parcarea Pieței Constituției. Accesul la masă începe la ora 16:00.

Programul anunțat de organizatori include:

16:00 – accesul participanților la masă;

17:45 – momentul oficial al recordului mondial;

19:00 – anunțarea rezultatului oficial Guinness World Records;

19:30 – spectacolul „Minunații lui Verdini”;

20:00 – artist surpriză;

20:30 – Untold Creators.

Astfel, Bucureștiul încearcă sâmbătă să transforme „Masa care Unește” într-unul dintre cele mai mari evenimente comunitare organizate în România și, în același timp, să doboare recordul Guinness obținut anul trecut la Alba Iulia.