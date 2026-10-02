Smart Urban Mobility: partenerii care construiesc orașul viitorului, la SAB & Accesorii 2026

6 minute de citit Publicat la 11:03 02 Oct 2026 Modificat la 11:03 02 Oct 2026

Smart Urban Mobility revine la Romexpo între 6 și 11 octombrie, reunind soluții pentru transport urban sustenabil, vehicule electrice, infrastructură inteligentă și tehnologii smart city.

Smart Urban Mobility (SUM), evenimentul care adună în același loc soluțiile pentru un transport urban mai curat și mai eficient, revine la Romexpo între 6 și 11 octombrie. Organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, SUM ajunge anul acesta la a doua ediție, cu un spațiu de peste 2.500 de metri pătrați și cu parteneri care inovează mobilitatea urbană.

Cele 6 zile aduc în prim-plan cele mai noi tendințe în tehnologia auto, vehicule electrice, soluții de transport inteligent și politici publice care susțin transformarea orașelor moderne. Peste 70.000 de vizitatori sunt așteptați la cel mai mare eveniment auto din România.

Smart Urban Mobility își propune să promoveze mobilitatea urbană sustenabilă și tehnologiile inovatoare care fac orașele mai curate, mai sigure și mai eficiente. Iar partenerii ediției din 2026 arată cât de largă este această temă: de la producători de trenuri, tramvaie și microbuze electrice la furnizori de energie verde, de la constructori de infrastructură la aplicații care ne simplifică viața de zi cu zi în trafic.

Transportul public de mâine, construit în România

Aveuro International este producătorul din Câmpina care a livrat peste 800 de microbuze electrice în România și exportă peste 80% din producție. La SUM, Aveuro aduce o expoziție în aer liber de vehicule electrice pentru transportul public, în care vizitatorii pot urca.

Astra Vagoane Călători, din Arad, este producătorul tramvaielor Imperio, pe care mii de oameni le folosesc zilnic fără să știe că sunt făcute în România. Cu podea joasă integrală și dezvoltate pe o platformă Siemens Mobility, tramvaiele Imperio circulă în București, Cluj-Napoca, Oradea, Galați, Arad și Brăila. Doar în Capitală, STB are 100 de astfel de tramvaie. Iar compania merge mai departe: Astra pregătește producția de trenuri electrice și diesel.

Softronic, din Craiova, este singurul producător din Europa de Sud-Est de trenuri electrice și locomotive electrice cu motoare asincrone. Compania a construit trenurile electrice Hyperion și locomotiva Transmontana.

Grampet Group este cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din România și din Europa Centrală și de Sud-Est. Grupul operează 450 de locomotive și 20.000 de vagoane, are activități în zece țări europene și deține patru fabrici de construcție și modernizare a vehiculelor feroviare.

Anadolu Automobil Rom aduce în România autobuzele Isuzu, Temsa, Karsan și SOR. Compania a livrat aproximativ 200 de autobuze electrice care circulă deja în orașe precum Brașov, Sibiu, Suceava, Slatina și Turda.

Energie verde pentru orașe electrificate

Nova Power & Gas este un furnizor românesc de energie electrică și gaze naturale, activ din 2007. Compania produce energie din surse regenerabile și operează capacități de stocare în baterii, printre care cea mai mare instalație de acest tip din România.

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din România, deține și cea mai mare rețea de stații de încărcare pentru mașini electrice din țară.

Flash Lighting Services (FLS) asigură de 25 de ani iluminatul public în 15 orașe din România, printre care Brașov, Craiova, Iași și Sibiu. Compania duce iluminatul public spre infrastructură urbană inteligentă, cu optimizare prin AI, senzori de mediu și încărcare pentru vehicule electrice.

Infrastructură și siguranță rutieră

Construcții Erbașu ocupă locul întâi în Top 100 Antreprenori Generali în Construcții 2026. De 36 de ani, compania construiește infrastructură de transport, spitale, școli și baze sportive.

Deltabloc Safety Barriers produce parapete prefabricate din beton și panouri fonoabsorbante. Sistemele sale protejează autostrăzi, drumuri naționale și zone urbane în peste 45 de țări.

Soluții digitale și smart city

amparcat.ro este aplicația prin care șoferii plătesc parcarea în peste 20 de orașe din România, printre care București, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Urban Scope oferă consultanță integrată în urbanism, mobilitate și smart city. Compania are peste 60 de proiecte SMART în portofoliu și a atras finanțări de 1,5 miliarde de euro pentru orașe din România.

SWARCO dezvoltă sisteme de management al traficului, semaforizare inteligentă și informare a călătorilor, deja instalate în orașe precum București, Cluj-Napoca și Timișoara. Anul trecut, la SUM, compania a prezentat sisteme care măsoară poluarea în intersecții și ghidează traficul în timp real.

EVO GPS, cu platforma iTrack, oferă din 2009 soluții de monitorizare GPS a flotelor, planificare a rutelor și management al transportului. Compania face parte din Grupul Vodafone.

Finanțare, cercetare și inovație

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, este alături de proiectele care fac mobilitatea mai accesibilă, de la finanțarea vehiculelor electrice la soluțiile pentru companii și administrații.

ICI București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, este cel mai important institut de cercetare în tehnologia informației din România, cu expertiză în cloud, big data, IoT pentru orașe inteligente și securitate cibernetică.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București vine cu proiecte de cercetare în robotică și mobilitate. Anul trecut, robotul „câine” al Facultății de Automatică a fost una dintre vedetele evenimentului.

Lista partenerilor este completată de SKB.

Administrații care dau exemplul

Cu participarea Primăria Municipiului Brașov, Primăria Sectorului 4, Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și Primăria Craiova. Administrațiile vin cu proiectele prin care își transformă transportul public și infrastructura urbană. Brașovul a fost prezentat încă de anul trecut ca exemplu de bune practici în mobilitatea urbană, cu transport verde și linii speciale pentru elevi.

Trei zone, peste 2.500 de metri pătrați de mobilitate urbană

La eveniment vor participa producători auto, furnizori de soluții de mobilitate, reprezentanți ai autorităților publice și factori de decizie, start-up-uri, investitori și universități de top, precum și vizitatorii interesați de tehnologiile viitorului. Smart Urban Mobility este structurat pe trei zone: zona expozițională, zona verde de mobilitate sustenabilă și zona de conferințe și workshop-uri.

În zona expozițională, desfășurată în interior și în exterior, participanții vor descoperi standuri ale producătorilor auto cu modele electrice, hibride și vehicule cu consum redus, standuri și spații de expunere dedicate autorităților locale, precum și prezentări ale celor mai noi soluții de transport urban inteligent, de la stații de încărcare rapidă la tehnologii AI pentru trafic și soluții smart city.

În zona verde, de mobilitate sustenabilă, vizitatorii vor găsi demonstrații de utilizare a stațiilor de încărcare și a aplicațiilor IT dedicate, vehicule electrice și hibride și echipamente utilitare urbane. Tot aici sunt proiecte realizate de universități și autoritățile locale, dar și expoziția în aer liber de vehicule electrice pentru transportul public, în care vizitatorii pot urca pentru a vedea de aproape cum arată transportul public de mâine.

Zona de conferințe și workshop-uri va oferi participanților paneluri cu experți din industrie despre viitorul mobilității urbane, dezbateri cu autoritățile publice despre implementarea infrastructurii smart city, prezentări ale programelor de finanțare pentru achiziția de vehicule, echipamente și soluții inteligente, dar și informații despre pregătirea infrastructurii urbane pentru nevoile de dezvoltare ale orașelor. Aici vor avea loc Conferința Smart Urban Future și Gala Smart Urban Mobility, precum și atelierele de siguranță rutieră pentru elevi și prezentările universităților.

Șase zile, șase motive să treci pe la Romexpo

Marți, 6 octombrie – deschiderea oficială și ziua dedicată Formulei 1, cu interviuri live din studioul Antena 3 CNN

Miercuri, 7 octombrie – ziua aplicațiilor de mobilitate și a soluțiilor smart city prezentate de municipalități

Joi, 8 octombrie – ziua siguranței rutiere, cu sute de elevi din București și Ilfov, în colaborare cu SABIF, MAI și Academia Titi Aur

Vineri, 9 octombrie – Vinerea verde, Conferința Smart Urban Future și Gala Smart Urban Mobility

Sâmbătă, 10 octombrie – Ziua Universităților

Duminică, 11 octombrie – „Meet the Future”, Ziua Roboticii și a Noilor Tehnologii

Accesul se face pe baza biletului la Salonul Auto București & Accesorii, care costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit, iar biletele se găsesc pe sab.ro.