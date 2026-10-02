Cel mai urmărit film din istoria Netflix va avea o continuare lansată în cinematografe. Ce alte producții vor ajunge pe marile ecrane

Sarandos a explicat că extinderea prezenței platformei în cinematografe urmărește să ajungă la publicul pasionat acolo unde se află acesta. FOTO: Profimedia Images

„KPop Demon Hunters”, cel mai urmărit lungmetraj produs vreodată de Netflix, va avea o continuare lansată pe scară largă în cinematografe, într-o schimbare de strategie pentru platforma de streaming. Co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, a anunțat că filmul va beneficia de o distribuție cinematografică extinsă, în contextul în care compania începe să acorde mai mult spațiu lansărilor pe marele ecran, potrivit The Wrap.

„Când va apărea continuarea «K-Pop Demon Hunters», vă puteți aștepta la o lansare cinematografică foarte largă”, a declarat Sarandos miercuri seară, la Bloomberg Screentime, în Los Angeles.

Dar, înainte de aceasta, Netflix va acorda filmului „La Bola Negra” prima sa perioadă completă de 45 de zile în cinematografe, iar acesta nu va fi ultimul caz. „Narnia”, regizat de Greta Gerwig, va beneficia, de asemenea, de o lansare cinematografică extinsă anul viitor, la fel ca filmul de animație „Charlie vs. the Chocolate Factory”. Iar „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, regizat de David Fincher, cu scenariul scris de Quentin Tarantino și avându-l pe Brad Pitt în rol principal, va fi primul film Netflix lansat în IMAX în noiembrie, chiar la timp pentru Ziua Recunoștinței.

„Ceea ce facem este să analizăm acest model și să ne întrebăm: «Bine, cum îi deservim pe iubitorii de filme care ar putea dori să vadă acest film într-un cinematograf?» și «Cum facem asta fără să afectăm valoarea Netflix?»”, a spus Sarandos. „Cum poziționăm cel mai bine filmul la nivel mondial?”

Sarandos a explicat că extinderea prezenței platformei în cinematografe urmărește să ajungă la publicul pasionat acolo unde se află acesta, explicând că „filmele care au succes la box office nu sunt neapărat mai mari pe Netflix”.

„Publicul cel mai pasionat a mers să-l vadă în cinematograf, așa că, până când ajunge pe Netflix, ai pierdut acel public pasionat și ai rămas cu oamenii care spun: «A, voiam să văd filmul acela» sau «O să ajung eu să-l văd»”, a spus el.

Acesta este motivul pentru care, a remarcat Sarandos, în rapoartele de date ale platformei, cele mai vizionate filme sunt producțiile originale Netflix, care le depășesc pe cele care au trecut prin etapa difuzării la televiziunea cu plată, cu excepția filmelor pentru copii și familie, despre care spune că „sunt revăzute foarte mult”.

O parte esențială a strategiei privind lansarea în cinematografe este însă diferențierea între filmele de autor, precum „La Bola Negra”, și filmele pentru familie cu adresabilitate largă, precum „KPop Demon Hunters”.

„«Train Dreams», anul trecut, ar fi putut rula în cinematografe timp de șase luni și...ar fi avut un efect net pozitiv asupra acestui tip de filme de autor, iar la celălalt capăt avem filmul de familie destinat tuturor celor patru categorii de public, care este revăzut...așa că am spus: hai să le luăm pe cele două și să le tratăm diferit”, a spus el, referindu-se la lansările extinse în cinematografe ale filmelor „Narnia” și „Charlie vs. the Chocolate Factory”.