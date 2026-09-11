În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap

Camerele de supraveghere dintr-un bloc au surprins agresiunea FOTO: captură video Antena 3 CNN

Pe camerele de supraveghere ale unui bloc este surprins generalul cu cu trei stele din Armata Română în momentul în care agresează o femeie. Se presupune că este femeia cu care ar fi avut o relație. Câteva ore mai târziu, generalul locotenent Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, care a fost trecut în rezervă în 2023, a fost găsit fără suflare în locuința lui din Prahova.

Potrivit primelor informații, bărbatul în vârstă de 61 de ani s-a împușcat cu un pistol.

Polițiștii au fost anunțați vineri dimineață, la 112, că generalul Dorin Ioniță nu răspunde la telefon și nici la ușa locuinței. La fața locului s-au deplasat polițiști și echipaje medicale, care l-au găsit pe bărbat împușcat.

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Surse apropiate de anchetă au precizat faptul că Dorin Ioniță, comandant al Forțelor Întrunite, care era în rezervă din 2023, ar fi fost găsit fără suflare în garajul vilei din Păulești. Arma pe care o deținea a fost găsită lângă el.

Tragedia a avut loc după ce, joi seară, polițiștii din Voluntari, județul Ilfov, au fost sesizați că o femeie de 46 de ani ar fi fost agresată fizic. În urma evaluării de risc, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatul implicat ar fi chiar generalului Ioniță.

În cursul nopții, soția generalului a sesizat poliția că acesta ar fi plecat de acasă având asupra sau în pistol.

Polițiștii încearcă acum să afle cu exactitate ce l-a determinat pe generalul cu trei stele să recurgă la acest gest extrem.