Sondaj. Cum stau partidele după patru luni de criză. Cifrele INSCOP arată cum ar vota românii dacă ar fi anticipate

2 minute de citit Publicat la 12:15 10 Sep 2026 Modificat la 13:08 10 Sep 2026

Prelungirea crizei politice a adus scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură. Foto: Agerpres

Prelungirea crizei politice a adus scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură, nicunul nedepășind pragul de 20%, arată barometrul INFORMAT – INSCOP despre cum ar vota acum românii dacă ar fi alegeri anticipate.

”Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile de economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, nicunul nedepășind pragul de 20%.

Dacă imediat după moțiunea de cenzură, PNL a înregistrat un salt electoral important, cele 4 luni de guvern interimar au erodat capitalul electoral acumulat în acel context de liberali care au revenit la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură. PSD și USR se stabilizează, cu foarte ușoare recuperări de alegători mai ales în zona votanților mobilizați, iar AUR se menține în jurul procentului de 40%.”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Estimare participare vot parlamentare

Una dintre întrebările din cadrul sondajului a fost: ”Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cât de sigur sunteți că ați merge să votați?”

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 56,7% au răspuns ăc sigur vor merge la vot.

Rezultatele sunt: 17.8% dintre români au ales 1, 1.3% au ales 2, 0.7% au ales 3, 0.6% au ales 4, 7.8% au ales 5, 2.5% au ales 6, 3.7% au ales 7. 3.5% indică 8, 3.5% 9 și 56.7% indică 10. 1.8% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenție de vot la alegeri parlamentare

Apoi, participanții la sondaj au trebuit să răspundă la întrebarea cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (70.6% din total eșantion)

AUR: 39.7% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38.2% în mai 2026).

PSD: 18.7% cu PSD (față de 17.5% în mai 2026)

PNL: 16.3% cu PNL (față de 20.3% în mai 2026)

USR: 9% cu USR (față de 10% în mai 2026)

UDMR: pentru UDMR ar vota 5.5% din alegători (față de 5% în mai 2026).

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot (45% din total eșantion):

40.2% dintre cei care au exprimat o opțiune de vot ar vota cu AUR (41,4% în mai 2026),

17.2% cu PNL (21,9% în mai 2026)

16.4% cu PSD (13,3% în mai 2026)

11.4% cu USR (10,8% în mai 2026).

Pentru UDMR ar opta 4.8% dintre alegători (3,4% în mai 2026

Datele au fost culese în perioada 1 – 7 septembrie 2026. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.