Producția de armament din Germania ar trebui să sprijine campania de deportări, susține liderul AfD din Saxonia-Anhalt

2 minute de citit Publicat la 17:08 11 Sep 2026 Modificat la 17:08 11 Sep 2026

Siegmund a indicat că AfD nu se opune producției de armament în scopuri interne. FOTO: Hepta

Probabilul viitor lider al landului german estic Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, reprezentant al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a sugerat că unui producător de armament i s-ar putea permite să opereze în land pentru a furniza resursele necesare campaniilor de repatriere și deportare planificate de partidul său, potrivit Reuters.

AfD, care dorește restabilirea relațiilor cu Rusia și se autointitulează „partidul păcii”, se opune cheltuielilor record pentru apărare ale Germaniei, realizate sub cancelarul Friedrich Merz, precum și sprijinului militar pentru Ucraina, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la viitorul unei investiții planificate în industria de apărare în orașul Sangerhausen.

Vorbind joi, în cadrul unei conferințe de presă, Siegmund a indicat că AfD nu se opune producției de armament în scopuri interne, atunci când a fost întrebat despre amplasamentul respectiv.

„Nu condamnăm în ansamblu producția de echipamente militare, deoarece, în mod firesc, vom avea nevoie de resursele corespunzătoare pentru viitoarele campanii de repatriere și deportare”, a spus el.

„Acest lucru este, de asemenea, în interesul securității interne, al propriei noastre stabilități și al apărării naționale”, a adăugat el.

Postul public regional MDR a relatat că firma israeliană Elbit Systems negociază construirea unei fabrici acolo, pentru producerea de componente destinate altor companii germane. Oficialii orașului spun că la amplasamentul respectiv nu ar urma să fie produse sisteme complete de armament, drone sau obuze de artilerie, proiectul putând crea până la 400 de locuri de muncă.

Elbit Systems Deutschland a declarat vineri pentru Reuters că evaluează în permanență oportunități pentru extinderea în continuare în Germania, însă până în prezent nu au fost selectate locații pentru viitoarea extindere.

„În calitate de partener de lungă durată, compania operează în mai multe locații din Germania, are sute de angajați germani și continuă să își consolideze prezența industrială locală”, a transmis compania.

AfD, partidul anti-imigrație care încearcă să formeze guvernul landului după ce a obținut o victorie electorală istorică, la mică distanță de majoritatea absolută, a promis deportări „din primul minut”, patrule cetățenești și săli de clasă separate pentru copiii refugiaților.

Siegmund a declarat că partidul monitorizează evoluțiile din Sangerhausen.

„Vrem să analizăm îndeaproape exact ce se produce și în ce condiții și dacă există riscul ca acest lucru să ne implice în conflicte externe”, a spus el.

Orice susținere pentru proiect ar putea complica negocierile cu partidul populist de stânga BSW, singurul partid care nu a exclus cooperarea cu AfD.

BSW, care, la fel ca AfD, se opune sprijinului militar acordat de Germania Ucrainei, a militat împotriva proiectului de la Sangerhausen, respingând argumentele economice pentru atragerea producătorilor străini din industria de apărare.