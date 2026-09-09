Liderul AfD spune că ar trebui ridicate toate sancțiunile împotriva Rusiei. Kremlinul jubilează și invită partidul la Moscova

2 minute de citit Publicat la 10:08 09 Sep 2026 Modificat la 10:08 09 Sep 2026

După victoria lor în alegerile regionale de duminică, reprezentanții AfD au început să fie tot mai vocali și dau interviuri în care își enumeră politicile de politică internă și externă, iar printre ele se numără eliminarea sancțiunilor împotriva Rusiei și eliminarea ajutoarelor pentru Ucraina.

Într-un interviu televizat de marți, co-președintele formațiunii extremiste, Tino Chrupalla, a spus că toate sancțiunile contra Rusiei ar trebui ridicate și că AfD „nu vede nicio logică” în ele. De asemenea, Chrupalla a spus și că „Germania ar trebui să începe să comunice cu Rusia”.

El a spus că vede sancțiunile împotriva Rusiei ca fiind „absurde” și că ele au cauzat „prejudicii enorme” economiei Germaniei.

Chrupalla a mai spus că îl consideră pe fostul premier ungar, Viktor Orban, învins în alegeri cu un scor uriaș, ca fiind un lider care a „demonstrat o adevărată suveranitate”, prin faptul că a crescut dependența țării sale de energia rusească.

Viktor Orban este unul dintre cei mai pro-ruși politicieni europeni.

Șeful AfD a spus și că partidul său ar opri orice ajutor militar pentru Ucraina.

„În prezent, noi producem arme în Germania care sunt folosite pentru atacuri în interiorul Rusiei”, a spus Chrupalla, în aplauzele propagandei ruse și acoliților lui Putin.

Q: Would you lift all sanctions on Russia?



German AfD co-leader Tino Chrupalla:



Yes. I consider sanctions in any form to be pointless, and above all they have massively damaged the German economy itself. pic.twitter.com/SyUXNAr9Zq — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Bineînțeles, reacția de la Kremlin nu a întârziat să apară. Unul dintre cei mai importanți acoliți ai lui Putin, influentul Kirill Dimitriev a scris imediat pe Twitter că AfD-ul este „partidul bunului simț”.

„Un consens tot mai acceptat – AfD-ul devine partidul bunului simț în Germania – și ar putea ajuta la salvarea țării.

Vom propune un forum Rusia-Germania-SUA cu AfD-ul în 2027 pentru a reînvia dialogul de business și pentru a aduce bunul simț înapoi”, a scris Kirill Dimitriev pe Twitter, ca răspuns la declarațiile făcute de Chrupalla.

A growing consensus: AfD is emerging as Germany’s common-sense party — and could help save the country. ????????



We will propose a Russia-Germany-US Business Forum with AfD in 2027 to revive business dialogue and bring common sense back. https://t.co/Zj2lFZJSgq — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) September 9, 2026

„Cutremurul” politic din Germania

„Seismic”, un „cutremur socio-politic”, „un moment de cotitură pentru Germania” – așa a fost descris de analiști politici și de sursele de presă internaționale momentul victoriei partidui german de extremă dreapta, AfD.

Victoria extremiștilor de dreapta pune Germania și în fața unei discuții istorice importante. Este pentru prima dată când neofasciștii câștigă alegeri aici, după 1945.

Autoritățile germane au desemnat deja partidul ca fiind anti-democratic, iar mai multe facțiuni din interiorul formațiunii, inclusiv în Saxonia-Anhalt, au fost desemnate extremiste de dreapta.