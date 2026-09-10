Controversatul comandant militar al Ugandei retrage țara de la Jocurile Invictus "din respect pentru regele Charles"

2 minute de citit Publicat la 13:56 10 Sep 2026 Modificat la 13:56 10 Sep 2026

Uganda s-a retras din competiția internațională Invictus Games, fondată de prințul Harry. FOTO: Getty Images

Uganda s-a retras din competiția internațională Invictus Games, fondată de prințul Harry, după o decizie anunțată de controversatul comandant al armatei ugandeze, generalul Muhoozi Kainerugaba. Gestul transformă disputa din familia regală britanică într-o intervenție neobișnuită de politică externă din partea unuia dintre cei mai controversați generali din Africa.

Generalul Muhoozi Kainerugaba, șeful Forțelor de Apărare ale Ugandei și fiul președintelui Yoweri Museveni, a anunțat retragerea țării pe platforma X. El a transmis că Uganda nu va lua parte la nicio activitate care nu beneficiază de aprobarea regelui Charles.

"Pentru a nu fi interpretată drept o poziție împotriva Majestății Sale, regele Charles al III-lea al Regatului Unit, pe care îl respectăm profund, Uganda se retrage din Invictus Games", a declarat Kainerugaba.

Invictus Games este o competiție sportivă internațională înființată de prințul Harry în 2014 pentru militarii și veteranii care au fost răniți, accidentați sau s-au îmbolnăvit în timpul serviciului. Competiția utilizează sporturi adaptate pentru a sprijini recuperarea, reabilitarea și reintegrarea participanților în viața civilă.

Uganda intrase în comunitatea Invictus Games cu doar două luni înainte de această decizie, devenind prima țară din Africa de Est care urma să participe la competiție.

Retragerea Ugandei a fost anunțată la scurt timp după ce Palatul Buckingham a reiterat faptul că prințul Harry și Meghan Markle nu mai sunt membri activi ai familiei regale britanice și că își desfășoară activitățile caritabile în nume propriu.

Într-o declarație pentru The Times, Kainerugaba a mers mai departe și a spus că a fost nevoit să țină sub control facțiuni din Ministerul Apărării al Ugandei care susțineau ceea ce el a numit "prostia Harry-Meghan". "Îl susțin pe monarh. Punct", a afirmat generalul.

De la șef al armatei la posibil viitor președinte

Intervenția lui Kainerugaba readuce în atenție ascensiunea unuia dintre cei mai puternici și controversați oameni din sistemul politic ugandez.

Generalul, în vârstă de 52 de ani, este considerat pe scară largă drept principalul succesor al tatălui său, Yoweri Museveni, în vârstă de 81 de ani, care conduce Uganda din 1986. Kainerugaba și-a făcut publice ambițiile prezidențiale și a anunțat în august că intenționează să candideze pentru cea mai înaltă funcție din stat în 2031.

El a declarat că se așteaptă să câștige alegerile cu sprijinul tatălui său. Potrivit Reuters, Kainerugaba anunțase anterior că intenționează să candideze la alegerile din 2026, însă ulterior și-a retras candidatura.

În 2024, Museveni și-a numit fiul în funcția de șef al Forțelor de Apărare ale Ugandei, plasându-l astfel la conducerea armatei.

Ascensiunea sa politică a fost însoțită de numeroase controverse provocate de activitatea sa pe rețelele sociale.

În 2022, pe când conducea forțele terestre ale Ugandei, Kainerugaba a amenințat pe rețelele sociale că va invada țara vecină Kenya și va cuceri Nairobi. Declarațiile au provocat o dispută diplomatică, iar Museveni a fost nevoit să își ceară scuze autorităților kenyene.

Generalul a intrat în conflict în repetate rânduri și cu liderul opoziției Bobi Wine, unul dintre cei mai importanți adversari politici ai guvernului condus de Museveni. Reuters a relatat că Kainerugaba a jucat un rol important în măsurile de securitate adoptate în contextul realegerii tatălui său, în ianuarie 2026.

Kainerugaba a atras atenția internațională și prin declarații provocatoare privind conflicte și probleme geopolitice, comentariile sale de pe rețelele sociale devenind în mod repetat surse de controverse.

Cea mai recentă intervenție a sa îl plasează însă pe general într-un domeniu complet diferit de conflictele și disputele geopolitice cu care și-a obișnuit publicul.