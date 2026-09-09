Prima reacție a lui Harry și Meghan la scrisoarea Regelui Charles despre statulul lor după revenirea în Marea Britanie

Ducele și Ducesa de Sussex - Prințul Harry și Meghan Markle, în aprilie 2026, în Australia. Sursa foto: Hepta

Prințul Harry și Meghan Markle au fost luați prin surprindere de momentul în care Palatul Buckingham a făcut publică scrisoarea Regelui Charles privind statutul lor după revenirea în Marea Britanie. Reprezentantul Ducelui și Ducesei de Sussex a transmis că cei doi „au fost puțin surprinși” că nu au fost informați din timp cu privire la publicarea documentului.

Scrisoarea, emisă la ordinul Regelui Charles și transmisă prin intermediul Lordului Chamberlain, a avut rolul de a clarifica poziția oficială a lui Harry și Meghan după mutarea lor înapoi în Regatul Unit. Documentul precizează că revenirea pe teritoriul britanic nu schimbă statutul pe care cei doi l-au stabilit în urma retragerii din rolurile de membri activi ai Familiei Regale, în 2020.

Harry și Meghan, surprinși de rapiditatea comunicării

Potrivit reprezentantului cuplului, Harry și Meghan nu au contestat neapărat conținutul scrisorii, ci „au fost surprinși” de timpul extrem de scurt pe care l-au avut la dispoziție înainte ca aceasta să fie făcută publică.

Surse citate de presa britanică susțin că echipa celor doi a primit documentul în jurul orei 13:59, ora Londrei. Aproximativ 20 de minute mai târziu, reprezentanții lui Harry și Meghan au revenit cu întrebări și au cerut clarificări. Echipa a încercat, de asemenea, să afle dacă documentul fusese deja distribuit.

Harry se afla într-o întâlnire în acel moment și ar fi fost contactat de echipa sa la ora 15:09. Doar două minute mai târziu, reprezentanții au aflat că scrisoarea fusese deja transmisă presei.

De aici a apărut și aparenta contradicție dintre versiunea Sussexilor și cea a surselor de la Palat. Surse regale susțin că Harry și Meghan fuseseră informați despre existența scrisorii înainte de publicare. Echipa cuplului nu a negat însă că primise documentul, ci a subliniat că problema a fost lipsa timpului pentru a-l analiza și pentru a le comunica celor doi informațiile înainte ca vestea să ajungă în presă.

Ce a transmis Regele Charles despre statutul lor

Scrisoarea Regelui Charles vine după revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie și după apariția unor întrebări privind rolul pe care cei doi îl vor avea în viața publică britanică.

Documentul confirmă că Harry și Meghan rămân membri care nu desfășoară activități oficiale în numele monarhiei și că statutul lor nu s-a modificat odată cu revenirea în țară.

Cei doi continuă să fie cunoscuți drept Ducele și Ducesa de Sussex, însă titulaturile de „His Royal Highness” și „Her Royal Highness” rămân neutilizate.

De asemenea, activitățile caritabile ale cuplului sunt considerate demersuri private, nu activități desfășurate în numele Familiei Regale. Scrisoarea subliniază că Harry și Meghan au un statut similar celui al unor cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile.

Revenirea în Marea Britanie nu înseamnă revenirea în Familia Regală

Clarificarea este cu atât mai importantă cu cât Harry și Meghan s-au întors recent să locuiască în Marea Britanie, după mai mulți ani petrecuți în Statele Unite. Revenirea lor a alimentat speculațiile privind o posibilă apropiere de monarhie sau chiar o eventuală revenire la anumite îndatoriri publice.

Scrisoarea Regelui Charles pune însă capăt acestor speculații: mutarea în Marea Britanie nu modifică acordul stabilit după retragerea lor din rolurile de membri activi ai Familiei Regale.

Un alt punct sensibil îl reprezintă securitatea. Documentul precizează că, în calitate de membri care nu îndeplinesc atribuții regale, Harry și Meghan nu beneficiază automat de protecție polițienească finanțată din fonduri publice. Orice chestiune privind securitatea operațională urmează să fie analizată de autoritățile competente.