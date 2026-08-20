Marea întrebare despre revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie: cine le va plăti securitatea. Răspunsul premierului Burnham

Cine va plăti pentru securitatea lui Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie. Foto: Getty Images

Modul în care vor fi asigurate protecția și securitatea prințului Harry și a lui Meghan Markle după revenirea lor în Marea Britanie reprezintă „o chestiune privată”, a declarat Andy Burnham, după ce s-a aflat că ducele și ducesa de Sussex intenționează să se mute luna aceasta din Statele Unite înapoi în Regatul Unit.

Premierul britanic a evitat să spună cine va suporta costurile pentru securitatea cuplului.

„Este o chestiune privată. Este o problemă care îi privește pe Harry și Meghan și le dorim toate cele bune în legătură cu schimbările pe care le fac”, a declarat Burnham.

Harry și Meghan, care s-au mutat în America de Nord în urmă cu peste șase ani, vor locui într-o reședință care nu aparține familiei regale, în afara Londrei. Copiii lor, prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, de cinci ani, sunt deja înscriși la școli britanice și urmează să înceapă cursurile în septembrie.

Regele Charles, care a fost informat duminică despre decizia lor, ar fi primit cu bucurie vestea, deoarece îi va putea vedea mai des pe membrii familiei sale în plan personal. Statutul lui Harry și Meghan nu se va schimba însă: vor rămâne persoane private și membri ai familiei regale fără atribuții oficiale. Nu este luată în calcul o variantă în care cei doi să revină doar parțial la îndatoririle regale.

Securitatea, un subiect care a provocat ani de dispute

Finanțarea protecției lui Harry și a familiei sale a fost mult timp o sursă de tensiune între prinț și Ministerul britanic de Interne, instituția care are un rol în stabilirea acestor măsuri.

The Times a relatat că nu există, în prezent, planuri ca Harry, Meghan și copiii lor să primească protecție armată plătită din bani publici.

Anul trecut, Harry a pierdut un proces îndelungat privind nivelul de securitate la care el și familia sa au dreptul atunci când se află în Marea Britanie. Protecția automată finanțată de contribuabili fusese retrasă după ce cuplul a renunțat la rolul de membri activi ai familiei regale.

În timpul procesului împotriva Ministerului de Interne, Harry a explicat cât de importantă consideră că este această problemă.

„Marea Britanie este casa mea. Marea Britanie este esențială pentru moștenirea copiilor mei și este un loc în care vreau să se simtă acasă la fel de mult ca în locul în care trăiesc acum, în SUA. Acest lucru nu se poate întâmpla dacă nu este posibil să fie în siguranță atunci când se află pe teritoriul britanic. Nu-mi pot pune soția în pericol în acest fel și, având în vedere experiențele mele de viață, sunt reticent să mă expun și eu inutil unor pericole”, declara Harry.

Ulterior, un judecător de rang înalt a decis că „sentimentul său de nedreptate” față de hotărârea privind securitatea nu era suficient pentru a justifica un nou apel.

Prințul spunea apoi pentru BBC că „nu-și poate imagina o lume” în care și-ar aduce familia înapoi în Marea Britanie.

Harry aștepta deja o nouă evaluare a riscurilor, iar decizia de a se muta din nou în țară ar putea schimba datele luate în calcul. Hotărârile privind securitatea membrilor familiei regale sunt luate de un comitet pentru protecția familiei regale și a personalităților importante, organism independent aflat sub coordonarea Ministerului de Interne. Premierul nu decide nivelul de protecție acordat familiei regale.

După plecarea din Marea Britanie, Harry a primit un sistem de securitate adaptat situației sale. Chiar dacă nu mai este eligibil pentru nivelul de protecție pe care îl avea ca membru activ al familiei regale, statutul său de persoană foarte cunoscută și experiența militară, inclusiv misiunile în Afganistan, pot fi luate în calcul într-o nouă evaluare.

Ministerul britanic de Interne a transmis că sistemul de protecție al Regatului Unit este „riguros și proporțional” și că, din motive de securitate, autoritățile nu oferă informații detaliate despre măsurile aplicate fiecărei persoane.

În Statele Unite, Harry și Meghan și-au plătit singuri echipa privată de securitate.

De ce se întorc Harry și Meghan în Marea Britanie

Cuplul nu a explicat public de ce a decis să revină în Regatul Unit. O sursă apropiată celor doi spune însă că aceștia s-au simțit foarte bine în timpul vizitei din iulie și că, în prezent, „lucrurile se aliniază” și din punct de vedere profesional pentru ca mutarea să aibă loc.

Unul dintre motive ar putea fi Invictus Games, competiția fondată de Harry, care va avea loc anul viitor la Birmingham.

Harry și Meghan intenționează să își păstreze proprietățile din Montecito, California, și Portugalia. Meghan ar urma să își conducă din Marea Britanie brandul de lifestyle As Ever, însă nu este clar dacă va începe să participe la acțiuni caritabile în calitate de membru neactiv al familiei regale sau dacă va lansa alte proiecte.

Harry a spus recent că și-ar dori să petreacă mai mult timp cu tatăl său, regele Charles, care are cancer. În plus, anul viitor se împlinesc 30 de ani de la moartea mamei sale, prințesa Diana, iar în Marea Britanie sunt așteptate mai multe evenimente comemorative.

În timpul vizitei de luna trecută, Harry și familia sa au stat la Althorp, în Northamptonshire, proprietatea familiei Spencer, din care provenea prințesa Diana.

Revenirea cuplului nu este însă privită cu entuziasm de toți britanicii. Un sondaj YouGov realizat pe 5.810 adulți, la o zi după apariția informației, arată că 33% cred că Harry și Meghan nu ar trebui să se întoarcă în Marea Britanie, în timp ce 45% spun că nu au o opinie clară. Doar 21% susțin mutarea cuplului înapoi în Regatul Unit.