BBC: Prinţul Harry şi Meghan se mută înapoi în Marea Britanie, după ce 6 ani au locuit în SUA. Regele Charles a aflat acum câteva zile

Harry şi Meghan trăiesc în statul american California începând din 2020. Foto: Getty Images

Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan, ducesă de Sussex, se întorc în Marea Britanie, la mai bine de şase ani după ce s-au mutat în SUA şi s-au stabilit într-o casă din California, potrivit informaţiilor obţinute de BBC News.

Regele Charles a fost informat duminică despre această decizie, dar prinţul Harry şi Meghan nu au în plan să-şi reia îndatoririle regale.

Potrivit BBC, regele nu era la curent cu această mutare înainte de weekendul trecut, dar salută ocazia de a-i vedea mai des pe membrii familiei într-un cadru privat şi personal.

Totuşi, nu se preconizează nicio schimbare a statutului oficial al prinţului Harry şi al lui Meghan, aceştia urmând să rămână persoane private.

Fratele lui Harry, prinţul moştenitor William, şi prinţesa Catherine au fost, de asemenea, informaţi despre decizia ducilor de Sussex.

Prinţul Harry şi Meghan intenţionează să se mute din SUA la sfârşitul acestei luni într-o reşedinţă privată, care nu aparţine familiei regale, situată în afara Londrei.

Ducii de Sussex au anunţat în ianuarie 2020 că se vor retrage din rolurile regale „de rang înalt” şi că depun eforturi pentru a deveni independenţi financiar faţă de familia regală. „Acest echilibru geografic ne va permite să ne creştem fiul cu respect pentru tradiţia regală în care s-a născut, oferind în acelaşi timp familiei noastre spaţiul necesar pentru a ne concentra asupra următorului capitol, inclusiv asupra lansării noii noastre organizaţii caritabile”, au declarat ei într-un comunicat la acea vreme.

Palatul Buckingham a confirmat apoi, în februarie 2021, că cei doi nu mai sunt membri activi ai familiei regale.

Prinţul Harry şi Meghan au acum doi copii, Archie, născut în 2019, şi Lilibet, născută în 2021. Ambii sunt înscrişi să înceapă şcoala în Marea Britanie în septembrie, potrivit presei britanice.

Decizia cuplului de a se retrage din funcţiile lor şi de a se muta în California a creat tensiuni considerabile cu alţi membri ai familiei regale. Aceste tensiuni s-au accentuat şi mai mult când Harry şi Meghan au acordat un interviu lui Oprah Winfrey în 2021, în cadrul căruia au discutat despre dificultăţile pe care le-au întâmpinat în culisele familiei regale. Printre alte subiecte, Meghan a povestit despre discuţii referitoare la faptul că fiului lor, Archie, nu i se va acorda titlul de prinţ şi că nu va beneficia de protecţie, şi a spus că, în timpul sarcinii, au avut loc discuţii despre „cât de închisă” va fi culoarea pielii lui Archie. Harry, la rândul său, a declarat în acel interviu că este „dezamăgit” de tatăl său, regele Charles al III-lea, şi că el şi fratele său se află „pe drumuri diferite”.

Harry, Meghan şi copiii lor au călătorit în Marea Britanie luna trecută şi s-au întâlnit cu regele Charles pentru prima dată după mulţi ani, dar mutarea înapoi în Regatul Unit nu a fost discutată în timpul acestei vizite. Prinţul Harry şi Meghan nu mai fuseseră împreună în Marea Britanie din 2022, când au participat la înmormântarea reginei Elizabeth a II-a.

Această vizită nu a fost lipsită de controverse. BBC News a relatat înaintea vizitei că Harry se gândea să renunţe la ideea de a-şi lua soţia şi copiii cu el, deoarece cererea sa de protecţie poliţienească finanţată din banii contribuabililor fusese respinsă de autorităţile britanice.

Ducele de Sussex pierduse anterior, în 2024, un proces în care contesta decizia de a i se reduce nivelul de securitate atunci când se întoarce în Marea Britanie, în urma anunţului că se retrage de la îndatoririle regale.