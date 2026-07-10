După 4 ani, Regele Charles s-a întâlnit cu prințul Harry, Meghan și copiii lor, în Anglia

Harry şi Meghan trăiesc în statul american California începând din 2020. Foto: Getty Images

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla i-au primit vineri la Highgrove House pe prinţul Harry, soţia sa, Meghan Markle, şi cei doi copii ai lor. Este pentru prima dată când aceștia se întâlnesc în ultimii patru ani, relatează Agerpres.

Prinţul Harry a sosit singur, luni, în Anglia pentru organizarea Invictus Games 2027, evenimentul sportiv internaţional care va avea loc la Birmingham, pe care el însuşi l-a creat pentru foştii soldaţi răniţi pe front sau bolnavi.



Meghan şi cei doi copii ai cuplului, Archie şi Lilibet, au sosit în Regatul Unit dintr-o destinaţie neprecizată din Europa şi au fost primiţi vineri după-amiază de suveranul britanic, în vârstă de 77 de ani, şi de soţia sa, regina Camilla, la Highgrove House, reşedinţa privată a regelui Charles, situată în sud-vestul Angliei.



Palatul Buckingham a descris întâlnirea de la reşedinţa regală privată din Gloucestershire drept „un eveniment familial privat”, relatează BBC.



Contactat de AFP, biroul de presă de la Palatul Buckingham nu a dat curs deocamdată solicitării de a face declaraţii suplimentare pe această temă.



Archie, în vârstă de şapte ani, şi Lilibet, în vârstă de cinci ani, şi-au văzut astfel bunicul patern pentru prima dată după celebrările ocazionate de Jubileul de Platină al regretatei regine Elisabeta a II-a în 2022.



Harry şi Meghan trăiesc în statul american California începând din 2020 după ce au decis să renunţe la îndatoririle lor publice din cadrul casei regale britanice şi după ce au făcut declaraţii şocante despre familia regală. De atunci, prinţul Harry, în vârstă de 41 de ani, a revenit de mai multe ori în Regatul Unit.



Vizita din această săptămână a prinţului britanic în ţara sa natală a generat informaţii contradictorii. Mai multe mass-media britanice, inclusiv BBC şi Sky News, citând o sursă din anturajul lui Harry, au relatat mai întâi că prinţul urma să fie cazat în Palatul Buckingham.



După publicarea acestei informaţii, aceleaşi companii de presă au publicat o dezminţire din partea Palatului Buckingham, care a explicat faptul că prinţul Harry nu a acceptat în timp util invitaţia de a sta în locuinţa oficială a suveranului britanic.



