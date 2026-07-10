Răsturnare „regală” de situație: Meghan Markle va ajunge, până la urmă, în UK, împreună cu copiii. Se alătură prințului Harry la Londra

Ducii de Sussex, Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Sursa foto: Meghan, Duchess of Sussex via Instagram

Meghan Markle ar urma să ajungă, în această săptămână, în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai săi, prințul Archie și prințesa Lilibet, pentru a i se alătura prințului Harry, aflat deja la Londra încă de luni. Informația a fost transmisă de mai multe publicații internaționale, printre care People și The Telegraph, care citează surse apropiate situației.

Inițial, presa relatase că întreaga familie Sussex urma să călătorească în Regatul Unit. Cei patru se aflau deja în Europa, în vacanță.

Ulterior, Harry a mers singur în Regatul Unit, în timp ce Meghan și cei doi copii au rămas în afara țării, situație care a alimentat noi noi speculații și comentarii în presa britanică și pe rețelele sociale.

Motivul ar fi fost îngrijorările legate de securitate și refuzul poliției londoneze de a asigura protecția cuplului și celor doi copii ai lor pe durata vizitei.

Meghan, condamnată de britanici că îl ține pe Harry departe de familia lui și că nu îi este alături la greu

Meghan Markle este de ani buni ținta criticilor unei părți a presei din Regatul Unit, care o prezintă frecvent drept responsabilă pentru distanțarea prințului Harry de Familia Regală.

În ultimele zile au apărut din nou speculații potrivit cărora aceasta nu și-ar mai dori să aibă legături cu familia regală și că l-ar fi lăsat pe Harry să facă singur deplasarea în Marea Britanie.

Acum însă, potrivit surselor citate de presă, Meghan și copiii vor merge totuși în Regatul Unit, urmând să i se alăture prințului Harry. Dacă informațiile se confirmă, aceasta va fi prima vizită în Marea Britanie pentru Archie și Lilibet din 2022. Cei trei nu vor avea, însă, apariții publice.

Nici prințul Harry, nici Meghan Markle nu au comentat oficial informațiile privind călătoria. Deocamdată, detaliile au fost publicate exclusiv pe baza unor surse citate de mai multe publicații internaționale.

Vizita are loc într-o perioadă în care relația dintre ducii de Sussex și Familia Regală continuă să fie atent urmărită de presa britanică, fiecare apariție publică sau decizie privind deplasările lor generând numeroase comentarii și speculații.

În același timp, prințul Harry și Meghan Markle traversează o perioadă complicată din punct de vedere juridic, după ce au pierdut în această săptămână procesul legat de disputa lor cu presa, un episod care a atras din nou atenția asupra relației tensionate dintre cuplu și unele instituții media britanice.