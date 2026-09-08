Regele Charles a clarificat statului lui Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie: „Nu mai sunt membri cu rol activ”

Într-o scrisoare, regele Charles a precizat că Harry şi Meghan rămân cetăţeni obişnuiţi şi nu fac parte din familia regală. Sursa colaj: Getty Images

Într-o scrisoare adresată guvernului, forțelor armate și reprezentanților familiei regale din țară, regele Charles a clarificat că Harry și Meghan, la întoarcerea lor în Anglia, nu vor fi membri activi ai familiei regale, deci vor fi tratați ca cetățeni obișnuiți și nu vor recâștiga titlurile de Alteță Sa Regală. Prin urmare, Acordul Sandringham semnat în 2020 rămâne în vigoare.

Scrisoarea vine ca răspuns la numeroasele întrebări care au apărut în ultimele săptămâni în urma anunțului că Ducele și Ducesa de Sussex se vor întoarce acasă, la șase ani de la separare. Printre întrebările vehiculate, inclusiv despre cum vor putea să-și păstreze toate proprietățile scumpe și călătoriile cu avioanele peste hotare, a apărut una în special cu privire la soarta monarhiei. Unele publicaţii interpretează scrisoarea regelui ca pe o modalitate de a „pune cuplul la locul lui”, relatează Corriere della Sera.

În această scrisoare, Regele clarifică, „în deplină conformitate cu dorințele exprimate ale familiei Sussex”, că acordul aflat în prezent în vigoare, cunoscut sub numele de „Acordul Sandringham”, va continua să existe, iar titlurile Alteței Sale Regale vor rămâne suspendate și nu vor fi utilizate.

Acordul, semnat în 2020 între cuplu și Regina Elisabeta a II-a înainte de despărțirea lor, specifica că, la plecare, Harry și Meghan își vor pierde titlurile, își vor lua rămas bun de la îndatoririle regale și vor înceta să mai primească finanțare publică, redefinindu-le astfel statutul de cetățeni privați. Documentul, împărtășit cu Harry și Meghan, subliniază faptul că toate activitățile caritabile pe care cuplul dorește să le întreprindă vor fi desfășurate în numele lor și nu în cel al familiei regale.

În scrisoare se mai prcizează: „Toată corespondența și chestiunile administrative legate de cuplu trebuie trimise direct biroului lor, care va continua să funcționeze separat de Casa Regală.” Aceasta subliniază separarea dintre cele două familii.