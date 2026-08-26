BBC: Prințul Harry și Meghan Markle ajung în UK astăzi. Ducii de Sussex se mută înapoi în Marea Britanie

Prințul Harry și Meghan Markle, ducii de Sussex. Imagine de arhivă. Sursa foto: Profimedia Images

Prințul Harry și Meghan Markle se întorc astăzi în Marea Britanie, după mai bine de șase ani petrecuți în Statele Unite, potrivit informațiilor obținute de BBC. Ducele și ducesa de Sussex ar urma să ajungă în Regatul Unit în mod privat, din California, împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Un purtător de cuvânt al cuplului a refuzat să comenteze informațiile. „Acest lucru nu este ceva ce am comenta”, a transmis reprezentantul lui Harry și Meghan.

Revenirea în Marea Britanie nu înseamnă însă și o întoarcere la viața regală oficială. Cei doi nu intenționează să își reia îndatoririle regale și vor continua să trăiască în calitate de persoane private, fără roluri oficiale în cadrul familiei regale.

Archie și Lilibet au fost deja înscriși la o școală din Marea Britanie, iar noul an școlar urmează să înceapă în septembrie. Revenirea în Regatul Unit ar putea astfel să le ofere copiilor o viață mai apropiată de familia regală britanică și de țara în care s-au născut originile familiei lor.

Regele Charles a aflat despre decizie cu doar câteva zile înainte

Potrivit informațiilor relatate anterior, regele Charles al III-lea a fost informat despre decizia lui Harry și Meghan cu puțin timp înainte ca aceasta să devină publică. Suveranul ar fi primit cu bucurie vestea, întrucât mutarea le-ar permite să se întâlnească mai des într-un cadru privat și personal.

Prințul William și prințesa Catherine ar fi fost, de asemenea, informați despre planurile ducilor de Sussex. Cu toate acestea, statutul oficial al lui Harry și Meghan nu se schimbă: cei doi rămân membri ai familiei regale fără atribuții oficiale.

Harry și Meghan au anunțat în 2020 că renunță la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au mutat ulterior în California. În Statele Unite, familia și-a plătit propria echipă privată de securitate.

Cine va plăti securitatea lui Harry și Meghan în Marea Britanie?

Revenirea familiei în Regatul Unit readuce în prim-plan una dintre cele mai controversate probleme din relația lui Harry cu autoritățile britanice: securitatea.

Premierul Andy Burnham a evitat să spună dacă protecția lui Harry, Meghan și a copiilor lor va fi finanțată din bani publici, calificând problema drept una privată. Decizia privind nivelul de securitate nu este luată de premier, ci este evaluată de organismul specializat aflat sub coordonarea Ministerului britanic de Interne.

Harry a pierdut anterior un proces prin care contesta reducerea nivelului său de protecție după renunțarea la îndatoririle regale. În prezent, nu există planuri ca familia să beneficieze automat de protecție armată finanțată de contribuabili, iar o eventuală mutare permanentă în Marea Britanie ar putea determina o nouă evaluare a riscurilor.

Meghan Markle, în centrul unei controverse legate de Netflix

Revenirea în Marea Britanie a fost asociată și cu posibilitatea ca Meghan Markle să își relanseze cariera de actriță. BBC relata că ducesa se afla în discuții pentru un rol în „The Gentlemen”, serialul Netflix creat de Guy Ritchie, ale cărui prime două sezoane au fost filmate în mare parte în Cotswolds.

Familia Sussex ar urma să se stabilească într-o proprietate privată din afara Londrei, în zona Cotswolds. Locuința nu aparține familiei regale. Alegerea zonei este cu atât mai interesantă cu cât Cotswolds a fost una dintre principalele locații de filmare pentru serialul produs de Netflix.

Informațiile au fost însă urmate de noi dezvăluiri. Potrivit presei, Meghan nu va mai apărea în sezonul al treilea al producției, după reacțiile negative din Marea Britanie. Tina Brown, fost redactor-șef al Vanity Fair și The New Yorker, a susținut că distribuirea lui Meghan ar fi fost retrasă pe fondul reacțiilor puternice din Regatul Unit. Netflix nu a comentat informația.

Meghan a devenit cunoscută în special pentru rolul Rachel Zane din „Suits”, însă și-a pus cariera de actriță pe pauză după căsătoria cu prințul Harry, în 2018. O revenire importantă pe ecrane în Marea Britanie ar fi reprezentat primul său rol major după această perioadă.

În paralel, Meghan intenționează să își extindă și în afara Statelor Unite brandul de lifestyle și gătit As Ever, potrivit informațiilor citate de BBC.

Ce urmează pentru familia Sussex

Harry și Meghan se întorc, așadar, în țara în care au trăit înainte de plecarea în Statele Unite, dar fără să revină la statutul de membri activi ai familiei regale.

Ei vor locui într-o proprietate privată, copiii vor merge la școală în Marea Britanie, iar familia va trebui să clarifice inclusiv problema securității.

Mutarea vine după o apropiere recentă de regele Charles. În luna iulie, Harry, Meghan și copiii lor s-au întâlnit cu suveranul la Highgrove, în Gloucestershire, într-o vizită care a reprezentat prima întâlnire în persoană dintre Charles și nepoții săi după mai mulți ani.