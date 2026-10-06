„Au scuipat pe sacrificiul nostru”: Veteranii canadieni sunt revoltați după ce Trump și oficiali americani au ironizat armata

Pete Hegseth și-a petrecut o parte din timp pe X ironizând cadeții canadieni. FOTO: Profimedia Images

Veteranii canadieni care au luptat alături de trupele americane în Afganistan spun că declarațiile lui Donald Trump și ale unor oficiali ai administrației sale, care neglijează contribuția militară a Canadei, au transformat sentimentul de solidaritate de după atentatele de la 11 septembrie într-unul de furie și dezamăgire. Pentru unii dintre cei care și-au pierdut camarazii în război, criticile venite de la Washington sunt percepute drept o insultă la adresa sacrificiului lor, scrie The Guardian.

Canada a pierdut 158 de oameni în urma operațiunilor din Orientul Mijlociu. În 2007, o porțiune a autostrăzii 401 din Ontario a fost redenumită „Autostrada Eroilor”, pentru a comemora convoaiele care transportau trupurile militarilor căzuți între baza militară din Trenton, Ontario, și biroul medicului legist din Toronto.

Acest răspuns la atacurile de la 11 septembrie era în concordanță cu lunga istorie a cooperării militare dintre Canada și SUA. Aproximativ 14.000 de canadieni au debarcat pe plaja Juno din Normandia în Ziua-Z, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Peste 26.000 de canadieni au servit în războiul din Coreea. Deși Canada nu a participat oficial la războiul din Vietnam, se estimează că 30.000 de canadieni au trecut granița pentru a se înrola voluntar în armata americană.

Pe parcursul războiului din Afganistan, Chalmers, membru al Regimentului Regal Canadian, își amintește de 35 de militari canadieni care și-au pierdut viața. Dar nu a avut niciodată regrete sau resentimente legate de rolul său în războiul condus de SUA. „Experiența mea a fost că participam la o operațiune pentru a ne ajuta frații și surorile din Statele Unite”, spune el. „Niciunul dintre ei nu ne-a privit vreodată de sus. Am fost tratați ca egali și am fost respectați pentru ceea ce aduceam în această colaborare.”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat recent, referindu-se la Canada drept „un stat”, că aceasta „a investit prea puțin în armata sa, care, la propriu, ar fi invadată de o țară străină dacă nu ar exista umbrela de protecție oferită de Statele Unite ale Americii”.

Mergând și mai departe, secretarul pentru transporturi al lui Donald Trump, Sean Duffy, a declarat pentru Fox News că Canada „nu are armată”.

Trump a afirmat că trupele canadiene „nu au fost niciodată necesare”

Pete Hegseth și-a petrecut o parte din timp pe X ironizând cadeții canadieni și criticând un detașament al Gărzii de Coastă canadiene pentru participarea la o manifestare Pride. Trump însuși a fost criticat la începutul acestui an pentru că a afirmat că trupele canadiene și celelalte forțe NATO din Afganistan „nu au fost niciodată necesare”, susținând că acești aliați „au stat puțin mai în spate, puțin mai departe de linia frontului”.

Declarațiile au fost condamnate la cel mai înalt nivel al guvernului canadian. Ministrul apărării, David McGuinty, a descris postările lui Hegseth de pe rețelele sociale drept „sub demnitatea funcției pe care o deține”. În contextul unei dispute diplomatice serioase între cele două țări, premierul Mark Carney i-a acuzat pe Trump și Hegseth că „fac meme-uri”.

„Este lipsă de respect și trădare”, spune Chalmers. „Mă înfurie foarte tare.”

„Este foarte greu să auzi cât de nerecunoscători sunt, în special Vance, care a servit în armată”, a declarat Chris Banks, un sergent canadian în rezervă cu aproape două decenii de experiență. „Să-l auzi cum scuipă pe sacrificiul nostru este insultător, este dureros și este lipsit de respect față de cei morți. Pe de altă parte, oamenii aceștia s-au dovedit a nu fi altceva decât niște copii. Așa că atunci când l-am auzit pe JD Vance spunând asta, a fost ceva de genul: «Oh, bine. Prostul a mai spus ceva».”

Banks a fost trimis în Afganistan în 2008, unde a făcut parte dintr-un pluton canadian care a asigurat foc de acoperire pentru americanii atacați de talibani. Și astăzi își amintește foarte clar cum s-a adăpostit într-un șanț de lângă Pashmul, alături de un pluton american, privind în sus cum copacii de deasupra erau sfâșiați de schije.

Spune că a fost mândru să servească. Dar când s-a întors acasă, în Ontario, în 2009, a simțit că ceva se schimbase. A început să consume mult alcool, uneori chiar și un litru de vodcă pe zi, și să aibă gânduri suicidare. Toate acestea erau semne ale sindromului de stres post-traumatic (PTSD). A primit tratament, iar acum militează pentru sănătatea mintală și bunăstarea altor veterani canadieni. Cu toate acestea, când se gândește la lupta dusă în numele SUA, rămâne o urmă de amărăciune.

Unii politicieni americani au încercat să repare situația. Pe 1 septembrie, senatorul democrat din Arizona Ruben Gallego a călătorit la Ottawa într-o vizită oficială a Congresului. Scopul era consolidarea relațiilor comerciale dintre cele două țări, aflate în declin. Dar Gallego a ținut să evidențieze postările anti-canadiene ale lui Hegseth despre armată, pe care le-a descris drept „profund lipsite de respect față de bărbații și femeile din Canada care au murit luptând alături de noi”.

Pentru veterani precum Chalmers, astfel de declarații de formă ar putea veni prea târziu:

„Ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc un alt 11 septembrie ipotetic?”, spune el. „Urăsc să spun asta, dar de ce ar mai colabora vreodată vreo țară cu Statele Unite, dacă acesta este modul în care își tratează cel mai apropiat vecin și aliat?”