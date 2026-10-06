Peter Magyar a pregătit taxa pe marile averi. De când se aplică. Prietenul lui Viktor Orban, cel mai bogat maghiar în 2025

Premierul Ungariei a anunțat cu cât vrea să-i taxeze pe bogătași. Foto: Hepta

Guvernul ungar intenționează să pună o taxă pe averea persoanelor care dețin active cu o valoare de peste un miliard de forinți, echivalentul a 3,08 milioane de dolari, a declarat marți premierul Peter Magyar. Premierul de la Budapesta își respectă astfel o promisiune din campania electorală, transmite Agerpres, care citează Reuters.

La scrutinul legislativ din luna aprilie, partidul de centru-dreapta Tisza al lui Magyar a învins partidul Fidesz, condus de Viktor Orban. Noul guvern trebuie acum să gestioneze un deficit bugetar estimat să ajungă la 7,5% din PIB în acest an.

Pentru persoanele cu o avere mai mare de un miliard de forinți, guvernul ungar are în vedere o taxă anuală de 1% aplicată acelei părți din avere care depășește pragul menționat. Taxa ar urma să intre în vigoare începând cu luna ianuarie 2027.

Persoanele cu o avere de peste 100 de miliarde de forinți (echivaletul a 308 milioane de dolari) ar urma să plătească o taxă de 1,5%, pentru suma care depășește acest prag, a menționat Peter Magyar într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Prietenul lui Viktor Orban, cel mai bogat om din Ungaria în 2025

Taxa ar urma să vizeze toate formele de avere, inclusiv proprietățile imobiliare, investițiile, participațiile la companii și activele deținute în afara Ungariei. Creditele sunt deductibile din baza de impozitare.

În 2025, cel mai bogat om din Ungaria a fost Lorinc Meszaros, un prieten din copilărie al fostului premier Viktor Orban. Împreună cu familia sa, Meszaros deținea o avere de 1.786 de miliarde de forinți sau 5,50 miliarde de dolari, conform listei din 2026 a publicației Forbes.

Al doilea cel mai bogat om din Ungaria a fost Sandor Csanyi, președintele OTP Bank, cu o avere de 649,7 miliarde de forinți, echivalentul a două miliarde de dolari.

Premierul Magyar a precizat că propunerile fiscale vor fi publicate în scurt timp pe site-ul Guvernului, pentru consultare publică.

Urmează apoi ca ele să fie aprobate de Parlament, unde partidul Tisza deține o largă majoritate.