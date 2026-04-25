Peter Magyar face acuzații grave: „Oligarhii lui Orban transferă zeci de miliarde de forinți în UAE, SUA sau Uruguay”

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria și viitorul premier al țării, a lansat o serie de acuzații grave, sâmbătă seara, pe rețelele sociale. Președintele Tisza a spus că oligarhii lui Viktor Orbán și-au retras copiii de la școală și transferă zeci de miliarde de forinți către alte state, precum Emiratele Arabe Unite, SUA sau Uruguay, înainte să fugă din Ungaria în țări din care nu pot fi extrădați.

Peter Magyar a cerut procurorului general și șefului poliției să îi rețină pe „acești infractori care au prejudiciat poporul ungar cu mii de miliarde de forinți” înainte să fugă din Ungaria.

„Oligarhii lui Orban transferă zeci de miliarde de forinți în Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Uruguay și în alte state îndepărtate.

Am aflat că Administrația Națională Fiscală și Vamală (NAV) a Ungariei, în urma unor informări de la bănci, a suspendat mai multe transferuri importante de bani aparținând rețelei lui Antal Rogán sub suspiciunea de spălare de bani.

Cer conducerii NAV să înghețe imediat aceste fonduri furate. Din nou, cer procurorului general, șefului Poliției Naționale și directorului NAV să îi rețină pe acești infractori care au prejudiciat poporul ungar cu mii de miliarde de forinți și să nu le permită să fugă, înainte de formarea unui guvern Tisza, în țări de unde extrădarea nu este posibilă”, a spus Peter Magyar, într-o înregistrare video, publicată pe rețelele sociale.

Viitorul premier ungar a spus, de asemenea, că se pregătește vânzarea mai multor instituții media din Ungaria sub prețul pieții și a cerut investitorilor să nu cumpere active care au legături „cu mafia”.

„Știu, de asemenea, că oligarhii lui Orban au început să vândă TV2 și alte instituții media la prețuri sub piață, inclusiv mașina de propagandă în spatele căreia s-ar afla Rogán, Lounge Event Kft.

Fac apel către investitorii responsabili, din țară și din străinătate, să se abțină de la achiziționarea unor active care au legături cu mafia; în caz contrar, s-ar putea să dea explicații Oficiului Național pentru Recuperarea și Protejarea Activelor”, a mai precizat Magyar.

— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 25, 2026

Liderul Tisza a adăugat că a primit informații că mai multe familii de oligarhi au plecat deja din Ungaria și alții fac pregătiri în acest sens.

„De asemenea, am fost informat că mai multe familii de oligarhi au părăsit deja țara și că familia Mészáros urmează să plece la Dubai în zilele următoare. Potrivit informațiilor, mai multe familii influente de oligarhi și-au retras deja copiii de la școală și pregătesc personal de securitate de încredere pentru plecarea lor”, a mai spus Magyar.

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria din 12 aprilie în faţa naţionalistului Viktor Orban.

În urma acestor alegeri, partidul lui Magyar a obținut două treimi din numărul de mandate din parlament: 138 de mandate din totalul de 199. Partidul Fidesz (condus de Viktor Orban) a câștigat doar 55 de mandate.

În primul său interviu acordat presei maghiare după înfrângerea suferită la alegerile parlamentare, Viktor Orban a declarat că „o eră politică s-a încheiat” în acest moment, că este „necesară o reînnoire completă” a forțelor de dreapta din Ungaria și și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea zdrobitoare pe care a suferit-o partidul său la alegerile parlamentare.

Premierul ungar în exercițiu a anunțat, sâmbătă, că renunță la mandatul de deputat deoarece este nevoie de el pentru „reorganizarea taberei naţionale”.