Viktor Orban anunță că renunță la mandatul de deputat: „În acest moment, nu aveți nevoie de mine în Parlament”

1 minut de citit Publicat la 19:40 25 Apr 2026 Modificat la 19:40 25 Apr 2026

Viktor Orban, premierul ungar în exercițiu, a anunțat, sâmbătă, că renunță la mandatul de deputat, după înfrângerea zdrobitoare în alegerile parlamentare din 12 aprilie. Liderul Fidesz adăugat că oamenii nu au acum nevoie de prezența lui în Parlamentul de la Budapesta, ci „în reorganizarea taberei naţionale”.

Viktor Orban a făcut acest anunț într-o postare pe rețelele sociale.

BREAKING: Viktor Orbán quits Hungary's parliament after 36 years – confirming my earlier scoop that he's planning a longer US trip this summer, where heads of the Orbán business empire – his daughter and son-in-law – already live, and where he could seek refuge from prosecution. pic.twitter.com/SiPzXRDtCm — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 25, 2026

„Deoarece mandatul pe care l-am obţinut în calitate de cap de listă pe platforma Fidesz-KDNP este în realitate un mandat parlamentar al Fidesz, am decis să-l înapoiez. În acest moment, nu aveți nevoie de mine Parlament, ci în reorganizarea taberei naţionale”, a spus Viktor Orban, într-o înregistrare video de 14 secunde.

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria din 12 aprilie în faţa naţionalistului Viktor Orban. Guvernul partidului Tisza va fi un „guvern al întregului popor ungar”, a promis atunci liderul formațiunii politice.

În urma acestor alegeri, partidul lui Magyar a obținut două treimi din numărul de mandate din parlament: 138 de mandate din totalul de 199. Partidul Fidesz (condus de Viktor Orban) a câștigat doar 55 de mandate.

În primul său interviu acordat presei maghiare după înfrângerea suferită la alegerile parlamentare, Viktor Orban a declarat că „o eră politică s-a încheiat” în acest moment și că este „necesară o reînnoire completă” a forțelor de dreapta din Ungaria.

„Am trecut printr-un montagne russe emoțional. Am simțit durerea, golul ei. Duminica a fost doar durere, iar luni, goliciune. Amploarea înfrângerii este mare”, a spus Orban.

Premierul Orban și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea zdrobitoare pe care a suferit-o partidul său la alegerile parlamentare.