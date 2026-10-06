Imagini de pe șantierul Autostrăzii A1. CNAIR: Stadiul fizic al lucrărilor pe Secţiunea 3 (Cornetu – Tigveni) se apropie de 19%

2 minute de citit Publicat la 17:53 06 Oct 2026 Modificat la 17:53 06 Oct 2026

În prezent, pe șantier sunt 1.200 de muncitori și 522 de utilaje și echipamente. Sursă foto: Captură video Facebook - Cristian Pistol

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat, marți, că stadiul fizic al lucrărilor pe Secţiunea 3 (Cornetu – Tigveni) de pe Autostrada Sibiu - Piteşti (A1) se apropie de 19%. Potrivit acestuia, până la finalizarea procedurilor pe toate sectoarele acestui şantier, se lucrează la obiective precum Tunelul Poiana (1.780 m), primul tunel de autostradă din România executat cu TBM.

El a mai subliniat că, în prezent, pe șantier sunt 1.200 de muncitori și 522 de utilaje și echipamente.

„Autostrada Sibiu - Pitești (#A1): stadiul fizic al lucrărilor pe Secțiunea 3 (Cornetu - Tigveni) a ajuns la 18,89%!

Asocierea de constructori italieni și români (Webuild - Tancrad) lucrează în momentul de față, la terasamente, consolidări și structuri, pe aproximativ 30% din șantier, cu 1200 de muncitori, operatori de utilaje și personal tehnic și 522 de utilaje și echipamente.

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Așteptăm Acordul de Mediu revizuit, pas esențial pentru eliberarea Autorizațiilor de Construire și pe celelalte sectoare din șantier. CNAIR a depus documentația necesară la ANMAP (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate) încă din 12 august 2026”, a scris Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, platforma destinată montării şi lansării TBM-ului este aproape finalizată.

„Până la finalizarea procedurilor pe toate sectoarele acestui șantier, se lucrează la:

- Tunelul Poiana (1.780 m), primul tunel de autostradă din România executat cu TBM.

Platforma destinată montării și lansării TBM-ului este aproape finalizată; în curând va ajunge în șantier prima componentă a acestuia -- capul de forare, o piesă impresionantă, cu un diametru de aproximativ 6,5 metri și o greutate de circa 180 de tone, care va fi asamblată direct în șantier.

- Ecoductul Călinești: se execută excavații, decapări la capetele piloților forați, turnare beton de egalizare, armare, cofrare, betonare fundații și elevații, umpluturi în spații înguste cu material local și hidroizolație tip emulsie bituminoasă pe suprafețele în contact cu pământul”, a mai subliniat directorul CNAIR.

Totodată, acesta a mai precizat că secțiunile 2 și 3 sunt tronsoanele montane cele mai dificile ale Autostrăzii Sibiu - Pitești (A1).

„Se mai lucrează la 10 structuri (poduri) din 55, unde se execută armare, cofrare și betonare la elevații și fundații, precum și montaj de aparate de reazem.

La fabrica de grinzi de la Cepari s-au produs 510 bucăți, iar la Racovița 448 de bucăți, care vor fi transportate și montate la structurile din șantier.

Contractul pentru construcția secțiunii Cornetu - Tigveni (37,4 km) are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport (#PT).

Secțiunile 2 și 3 sunt tronsoanele montane cele mai dificile ale Autostrăzii Sibiu - Pitești (A1), proiectate să traverseze Munții Carpați printr-o rețea complexă de tuneluri și viaducte”, a încheiat Cristian Pistol.