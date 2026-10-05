Imagini în premieră, din avion, cu "perla coroanei" de pe A3. Cum arată șantierul pe sectorul Nușfalău - Poarta Sălajului

„Perla coroanei” de pe Autostrada A3 Transilvania, filmată din avion. FOTO Facebook Asociația Pro Infrastructura

Mai multe imagini surprinse din avion și postate pe Facebook de Asociația Pro Infrastructura pe sectorul Nușfalău - Poarta Sălajului dezvăluie cum arată șantierul pe cel mai scump lot de autostradă din istoria României, numit "perla coroanei" de pe A3.

Utilajele au început lucrările pregătitoare pe cei 41 de kilometri ai Autostrăzii A3 dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, tronson care include tunelul Meseș. Asociația Pro Infrastructura a publicat o filmare din avion cu șantierul ultimei secțiuni a Autostrăzii Transilvania rămase de construit între granița cu Ungaria și Târgu Mureș.

Deocamdată, activitatea se concentrează pe descărcări arheologice, amenajarea depozitelor de materiale, decopertări și organizarea de șantier. Potrivit asociației, în zona Crasna se observă o mobilizare mai consistentă. Tronsonul se află încă în etapa de proiectare și nu a fost emisă nicio autorizație de construire. Pro Infrastructura estimează că prima ar putea fi eliberată până la sfârșitul anului 2026.

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Contractul a fost semnat pe 10 aprilie 2025 cu asocierea turcă Makyol - Ozaltin, pentru 6,62 miliarde de lei fără TVA. Potrivit Pro Infrastructura, este cel mai scump lot de autostradă atribuit vreodată de CNAIR prin licitație. Secțiunea include tunelul Meseș, cu o lungime de 2,89 kilometri, care va fi cel mai lung tunel rutier din România.

Ordinul de începere a fost emis pe 18 august 2025. Contractul prevede 18 luni pentru proiectare și cinci ani pentru execuție. Asociația speră ca lucrările să fie încheiate la finalul anului 2031, invocând evoluția celor doi constructori pe alte șantiere.

Makyol lucrează pe cei 68 de kilometri ai Autostrăzii A13 Sibiu - Făgăraș. Ozaltin a finalizat înainte de termen tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova–Pitești și ar putea încheia anticipat și lucrările la devierile traseului A3 din zonele Nădășelu și Topa Mică.

Potrivit Pro Infrastructura, lungimea tronsonului Nușfalău - Poarta Sălajului permite deschideri parțiale înainte de finalizarea întregului șantier. Variantele indicate sunt porțiunea dintre Nușfalău și Crasna sau chiar până la Aghireș, în zona Centurii Zalău.

Începerea lucrărilor pregătitoare vine după mai bine de un deceniu de promisiuni și amânări. O primă licitație, lansată în noiembrie 2020, a fost anulată în ianuarie 2023. Procedura a fost reluată în februarie 2023, iar contractul a fost câștigat de asocierea Makyol–Ozaltin doi ani mai târziu.