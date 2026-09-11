Șeful secției ATI de la spitalul Floreasca avertizează că „vor muri pacienți în spitale”: „Nu putem aștepta după jocuri politice”

Radu Țincu a avertizat că pacienții riscă să moară în spitale pentru că nu s-a făcut rectificarea bugetară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Dacă nu se dau bani pentru spitale până se reglează jocurile politice și se instalează un guvern cu drepturi depline, în spitalele din România vor muri pacienți din cauza lipsei banilor, a avertizat, vineri, la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Newsroom, medicul Radu Țincu, șeful secției ATI de la Spitalul Floreasca.

Țincu a spus că unitățile medicale nu pot aștepta rezolvarea crizei politice și instalarea unui nou guvern votat în Parlament, care să poată face rectificarea bugetară. El i-a îndemnat pe politicieni să găsească o soluție acum, nu în următoarele săptămâni sau luni.

Radu Țincu: Riscul este uriaș

"Situația este una națională pentru că, știți foarte bine, chiar și premierul a declarat, că în fiecare an, de ani de zile, în luna septembrie sau octombrie este nevoie de o rectificare bugetară pentru sănătate, tocmai pentru că banii nu sunt suficienți pentru numărul mare de pacienți care accesează serviciile de sănătate publică.

Din păcate, în acest moment, această rectificare bugetară nu este posibilă, cu toate că trebuia să fie gândită și anticipată. Adică, nu trebuia să ajungem în momentul în care Spitalul Bagdasar ajunge cu stocuri zero, ca să ne dăm seama că este nevoie de această rectificare, care se face de ani de zile. Riscul este unul uriaș.

Gândiți-vă că Urgența nu este un pacient cronic care mai poate fi amânat. Urgența necesită intervenție medicală imediată, iar în absența intervenției medicale imediate, acest lucru va duce la dezvoltarea complicațiilor sau chiar la decesul pacienților respectivi. Eu înțeleg că avem un guvern interimar de mult prea multe luni, dar la acest această situație trebuie găsită o rezolvare rapidă, pentru că, dacă lucrurile vor continua în următoarele săptămâni, cel mai probabil, unii oameni nu vor mai putea avea acces la servicii medicale de urgență.

Radu Țincu: În absența investigațiilor cu substanță de contrast, nu se poate pune diagnostic, nu se poate face tratamentul, iar unii oameni vor muri

Gândiți-vă ce se întâmplă cu un pacient care are nevoie de imagistică cu substanță de contrast pentru un embolism pulmonar, adică înfundarea vaselor care asigură perfuzia plămânilor. În absența acestei investigații, nu se poate face tratamentul. Nu se poate aplica, pentru că nu putem pune diagnosticul și pacientul va muri.

Gândiți-vă la un pacient cu infarct miocardic care are nevoie de angiografie. Este tot o investigație imagistică și necesită substanță de contrast ca să vezi unde s-a înfundat vasul de la inimă. Toate aceste boli pe care vi le-am spus, embolia pulmonară, accidentele rutiere, au nevoie de intervenții chirurgicale după ce se fac investigații cu (substanță de) contrast. Toate aceste situații vor duce la complicații sau chiar la decesul unui pacient.

Un infarct miocardic care nu este tratat în primele 3 - 4 ore de la momentul în care a debutat, poate să ducă la stop cardiac și pacientul să nu mai poată fi salvat. Eu cred că trebuie să privim cu maximă responsabilitate această situație.

Înțeleg că există o limitare a atribuțiilor guvernamentale, dar trebuie găsită o soluție care să deblocheze, cel puțin temporar, până când se reglează jocurile politice, această situație care are impact asupra populației generale", a spus Radu Țincu la Antena 3 CNN.

Spitalele din România au rămas fără bani pentru că nu s-a făcut rectificarea bugetară

Mai multe unități de primiri urgențe din București se confruntă cu o criză severă de medicamente și materiale sanitare, din cauza lipsei fondurilor. Andi Nodiț, managerul Spitalului Bagdasar-Arseni, a declarat joi, în emisiunea "Sinteza Zilei", la Antena 3 CNN, că în acest moment unitatea sa încearcă să suplinească lipsa fondurilor și să asigure funcționarea Unității de Primiri Urgențe dintr-un buget propriu "deosebit de limitat".

El a avertizat că situația este cu atât mai dificilă în spitalele mari, care au un număr foarte ridicat de pacienți.

Potrivit acestuia, la UPU Bagdasar, au ajuns aproximativ 40.000 de oameni de la începutul anului și până în prezent.