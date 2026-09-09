Ministrul Sănătății avertizează că spitalele intră în criză dacă nu e învestit un nou Guvern: „Ambulanța și Urgențele rămân fără bani”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, avertizează că Ambulanța și UPU rămân fără bani. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a avertizat, miercuri, că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, pentru a face o rectificare bugetară. El a semnalat că la serviciile de ambulanţă judeţene şi Unităţile de Primiri Urgenţe nu sunt toate cheltuielile acoperite până la finalul anului.

Aflat la Iași, ministrul a explicat că rectificările bugetare au loc, de regulă, în iulie şi august sau cel târziu în septembrie. Însă pentru adoptarea unei rectificpri trebuie să existe un guvern învestit cu puteri depline.

"Suntem în 9 septembrie şi nu avem rectificare bugetară, care, de regulă, se întâmplă în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare. Este nevoie de o reaşezare a cheltuielilor statului", a insistat el.

Cseke Attila avertizează că lipsa unui guvern cu puteri depline favorizează "majorități conjuncturale"

Cseke Attila a vorbit despre situația alarmantă din domeniul său.

"Pot să vă spun că avem nevoie de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcţionării până la finalul anului pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi a Unităţilor de Primiri Urgenţe.

În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile", a subliniat demnitarul.

Potrivit ministrului UDMR, interesul României este să existe cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că "altfel, se vor contura în perioada următoare majorităţi conjuncturale în Parlament, care vor aduce tot felul de proiecte".

"Un guvern care să aibă o majoritate la investire, după care să nu aibă majoritate va avea anumite probleme, dar este tot mai bine decât interimatul de azi", a adăugat ministrul Dezvoltării Cseke Attila.