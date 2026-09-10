Spitalele au rămas fără bani. „Riscăm să nu mai putem asigura serviciile de urgență în spitalele mari din țară”

UPU Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Mai multe unități de primiri urgențe din București se confruntă cu o criză severă de medicamente și materiale sanitare, din cauza lipsei fondurilor. Andi Nodiț, managerul Spitalului Bagdasar-Arseni, a declarat joi seara, în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, că în acest moment spitalul încearcă să suplinească lipsa fondurilor și să asigure funcționarea Unității de Primiri Urgențe dintr-un buget propriu „deosebit de limitat”.

El a mai avertizat că situația este cu atât mai dificilă în spitalele mari, care au un număr foarte ridicat de pacienți.

Potrivit acestuia, la UPU Bagdasar, au ajuns aproximativ 40.000 de oameni de la începutul anului și până în prezent.

„Așa cum v-am spus și mai devreme, situația în acest moment la nivelul unităților de primiri urgențe este aceea a lipsei de finanțare, pentru că toate unitățile de primiri urgențe din țară sunt finanțate dintr-un fond distinct de către Ministerul Sănătății pe tot ce înseamnă cheltuiala lor, atât salariu, cât și acel titlu II al oricărui buget al unei instituții publice: materiale sanitare, medicamente, oxigen, utilități, tot ce se plătește de acolo.

Așa cum a anunțat și ministrul Cseke Attila, nu există în momentul de față bani pentru finanțarea în continuare a activității unităților de primiri urgențe. Ce se întâmplă, de fapt, acum, când stăm de vorbă, este că spitalul, din bugetul său, care este de asemenea deosebit de limitat, încearcă să suplinească lipsa acestor fonduri și să acopere cu materialele esențiale, cu medicamente, cu tot ce este necesar, funcționarea Unității de Primiri Urgențe.

Însă ce s-a tot spus și eu am spus de multe ori: spitalele în sine s-ar fi împrumutat în mod normal de la UPU, urmând să restituie.

În niciun caz nu are capacitatea să susțină activitatea primirii urgențelor, în condițiile în care în UPU Bagdasar au intrat, de la începutul anului și până acum, 40.000 de oameni. Gândiți-vă, este populația unui municipiu reședință de județ, ca Slobozia, de exemplu, în condițiile în care avem până la 200 de prezentări pe zi, în condițiile în care suntem cel mai mare spital de politraumă și urgență neurochirurgicală din sudul României”, a declarat managerul spitalului Bagdasar Arseni.

Acesta a mai precizat că, până în prezent, spitalele nu au fost contactate de Guvern în legătură cu o soluție pentru această criză.

De asemenea, managerul a avertizat că, dacă fondurile nu vor fi alocate într-un timp foarte scurt, criza de materiale sanitare și medicamente ar putea afecta direct capacitatea unităților de primiri urgențe de a trata pacienții.

„Domnul ministru, așa cum poate și eu avem tăria de a recunoaște în fața dumneavoastră că există această problemă și de a cere o rezolvare care excede chiar ministrul Sănătății în acest moment. Problema cu siguranță nu este doar la acest nivel.

Problema cu siguranță este la mai multe instituții publice și probabil că se va vedea în scurt timp și la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru că știm cu toții că nicio instituție publică din România nu are bugetul stabilit până la 31 decembrie al anului în curs. Știm cu toții că este necesară rectificarea bugetară la nivelul lunilor august-septembrie, pentru a se lua bani de acolo de unde nu s-au cheltuit și a se muta acolo unde este nevoie de ei.

În clipa de față, o unitate de primiri urgențe nefuncțională poate atrage după sine o reacție în lanț, pentru că se vor colmata alte unități de urgență care, la rândul lor, nu sunt finanțate, pentru că cu toții luăm banii din același loc și, până nu se va găsi o soluție la nivelul Ministerului de Finanțe și la nivel guvernamental, unde, bineînțeles, că pe noi nu ne-a contactat nimeni, cel puțin pe noi, spitalele, nu se întâmplă așa ceva, să se facă o rectificare prin instrumentele legale care știm că se pot aplica, respectiv ordonanță de urgență sau alocarea din fondul de urgență a unor sume.

Riscăm cu toții să nu mai putem asigura serviciul de urgență în spitalele mari din țară”, a încheiat acesta.

Declarațiile acestuia au fost făcute în contextul în care situația este extrem de gravă în unitățile de primiri urgențe din Capitală, unde mai multe spitale au ajuns să aibă stocuri critice sau chiar zero de medicamente și materiale sanitare, din cauza lipsei banilor.

Managerii avertizează că situația s-ar putea agrava de luna viitoare, când spitalele riscă să rămână inclusiv fără bani pentru salarii. A fost promisă o suplimentare a fondurilor, dar momentan nu s-a primit nimic, spun reprezentanții unităților de primiri urgențe din București.

Problemele afectează în prezent unitățile de primiri urgențe de la spitalele Bagdasar-Arseni, Pantelimon și Floreasca. Situația ar putea deveni dificilă și în spitalele de copii, precum Marie Curie și Grigore Alexandrescu, dacă acestea nu vor primi fondurile necesare.