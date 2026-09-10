Criză fără precedent în spitalele din București. La Urgență sunt stocuri zero. Medic: "Dacă acum intră un pacient cu politraumă..."

Criză fără precedent în spitalele din București. La Urgență sunt stocuri zero. FOTO: INQUAM PHOTOS - Cornel Putan

Situație extrem de gravă în unitățile de primiri urgențe din Capitală, unde mai multe spitale au ajuns să aibă stocuri critice sau chiar zero de medicamente și materiale sanitare, din cauza lipsei banilor. Managerii avertizează că situația s-ar putea agrava de luna viitoare, când spitalele riscă să rămână inclusiv fără bani pentru salarii. A fost promisă o suplimentare a fondurilor, dar momentan nu s-a primit nimic, spun reprezentanții unităților de primiri urgențe din București.

Problemele afectează în prezent unitățile de primiri urgențe de la spitalele Bagdasar-Arseni, Pantelimon și Floreasca. Situația ar putea deveni dificilă și în spitalele de copii, precum Marie Curie și Grigore Alexandrescu, dacă acestea nu vor primi fondurile necesare.

La Spitalul Bagdasar-Arseni, situația este considerată critică. Unitatea de primiri urgențe nu mai are pe stoc substanță de contrast, necesară pentru investigațiile computer-tomografice ale pacienților cu politraumă, cazuri încadrate la urgențe de nivel 0.

Managerul Spitalului Bagdasar-Arseni, Andi Nodiț, spune că, în cazul în care în UPU ajunge un pacient cu politraumă, spitalul mai poate asigura necesarul doar prin redistribuirea unor cantități foarte mici de materiale existente în alte zone ale unității medicale.

"Și la noi este o situație critică, foarte, foarte gravă. Tot ce înseamnă achiziția de materiale sanitare, substanța de contrast pentru tomograf, care trebuie făcut pentru pacienții în politraumă, adică urgență de nivel 0, care trebuie imediat să meargă la tomograf și să facă investigația cu substanță de contrast, suntem pe stoc zero", a declarat Andi Nodiț.

Managerul avertizează că rezervele existente în spital ar mai putea acoperi necesarul pentru doar câteva zile, în funcție de numărul de pacienți care ajung la urgență.

"Dacă acum, în clipa în care noi stăm de vorbă, intră un pacient cu politraumă, mai putem suplini cu foarte, foarte redusul stoc pe care îl avem în spital. Asta înseamnă că mai rezistăm maximum câteva zile, în funcție de numărul de pacienți", a explicat managerul Spitalului Bagdasar-Arseni.

"În ceea ce privește alte materiale esențiale, vată, comprese, plasture, stocul este zero pe UPU și suplimentează cât poate spitalul, în condițiile în care nici spitalul nu are bani să asigure necesarul pentru activitatea de pe secție. Ne mai ajung mănușile sterile maximum o săptămână, în condițiile în care avem 200 de pacienți zilnic, perfuzoarele maximum opt zile, hârtia de EKG maximum șapte zile. Suntem într-o situație critică spre foarte gravă", a spus Andi Nodiț.

Potrivit managerului, soluția ar trebui să vină rapid, fie prin alocarea unor fonduri din fondul de urgență, fie printr-o rectificare bugetară. Aceasta din urmă ar putea fi realizată, însă, doar de un guvern cu drepturi depline, a susținut Andi Nodiț.

Managerul a avertizat că, dacă fondurile nu vor fi alocate într-un timp foarte scurt, criza de materiale sanitare și medicamente ar putea afecta direct capacitatea unităților de primiri urgențe de a trata pacienții.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a avertizat, miercuri, că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, pentru a face o rectificare bugetară. El a semnalat că la serviciile de ambulanţă judeţene şi Unităţile de Primiri Urgenţe nu sunt toate cheltuielile acoperite până la finalul anului. "Suntem în 9 septembrie şi nu avem rectificare bugetară, care, de regulă, se întâmplă în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare. Este nevoie de o reaşezare a cheltuielilor statului", a insistat el.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la avertismentul ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila, privind lipsa banilor pentru acoperirea tuturor cheltuielilor serviciilor de ambulanță și ale Unităților de Primiri Urgențe până la finalul anului. Rogobete a spus la Antena 3 CNN că există un "mare dezechilibru" în sistemul de sănătate și avertizează că reducerile bugetare riscă să ducă România la "cel mai periculos și cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani".

"Pe de altă parte, bugetul Sănătății este unul dintre cele mai volatile și cele mai în dinamică. Nu știi numărul de pacienți, nu poți estima la virgulă numărul de pacienți transportați cu ambulanța, numărul de pacienți care se prezintă la UPU, numărul de pacienți care stau în ATI și cât stau ei. Este o volatilitate foarte mare și este nevoie de o flexibilitate întotdeauna", a spus Rogobete.

Rogobete a mai spus că nu mai sunt bani în programele naționale de acțiuni prioritare: ATI, AVC, neonatologie, infarct miocardic acut. "Discutăm despre acele programe naționale, finanțate direct de către Ministerul Sănătății, și finanțează cele mai critice secții dintr-un spital. Joaca asta de-a reformiștii, prin care se reduce bugetul cu orice preț, tăierea asta cu barda de sus până jos, ne va duce în cel mai periculos și cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani".