Cum ar fi ajuns Ambulanța și UPU fără bani. Alexandru Rogobete: "Alocarea a fost cu 10% mai mică decât execuția de anul trecut"

Alexandru Rogobete a mai spus că în cazul bugetului pentru Sănătate nu poate fi făcută o evidență contabilă. sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la avertismentul ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila, privind lipsa banilor pentru acoperirea tuturor cheltuielilor serviciilor de ambulanță și ale Unităților de Primiri Urgențe până la finalul anului. Rogobete a spus la Antena 3 CNN că există un "mare dezechilibru" în sistemul de sănătate și avertizează că reducerile bugetare riscă să ducă România la "cel mai periculos și cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani".

"Este un mare dezechilibru în momentul de față în zona economică din sistemul de sănătate. La Ambulanță, de exemplu, alocarea inițială a fost cu 10% mai mică pe foarte multe capitole bugetare decât execuția de anul trecut. De ce? Pentru că domnul Bolojan voia să reducă deficitul cu orice preț și a făcut asta".

Alexandru Rogobete a mai spus că în cazul bugetului pentru Sănătate nu poate fi făcută o evidență contabilă când vine vorba de alocarea banilor:

"Pe de altă parte, bugetul Sănătății este unul dintre cele mai volatile și cele mai în dinamică. Nu știi numărul de pacienți, nu poți estima la virgulă numărul de pacienți transportați cu ambulanța, numărul de pacienți care se prezintă la UPU, numărul de pacienți care stau în ATI și cât stau ei. Este o volatilitate foarte mare și este nevoie de o flexibilitate întotdeauna".

Fostul ministru al Sănătății a avertizat că în acest an, criza prețurilor la combustibil a afectat onclusiv bugetul serviciilor de ambulanță:

"Pe lângă faptul că anul acesta au fost mai mulți pacienți care au avut nevoie de ambulanță decât istoricul de anul trecut, gândiți-vă cât de mult a crescut costul combustibilului anul acesta față de anul trecut. Trebuie să facem o modificare legislativă astfel încât anumite servicii de urgență, ambulanță, elicopter, poliție și altele să beneficieze de o acciză mai scăzută, de un preț subvenționat, pentru că mare parte din bugetul pe bunuri și servicii din bugetul Ambulanței din Ministerul Sănătății s-a dus în prima parte pe combustibil".

Rogobete a mai spus că nu mai sunt bani în programele naționale de acțiuni prioritare: ATI, AVC, neonatologie, infarct miocardic acut.

"Discutăm despre acele programe naționale, finanțate direct de către Ministerul Sănătății, și finanțează cele mai critice secții dintr-un spital. Joaca asta de-a reformiștii, prin care se reduce bugetul cu orice preț, tăierea asta cu barda de sus până jos, ne va duce în cel mai periculos și cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani".