Și prințesa Astrid a Norvegiei a murit, la doar două zile după funeraliile fratelui ei, Regele Harald

Prințesa Astrid a Norvegiei și fratele ei mai mic, Regele Harald. Imagini de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Prințesa Astrid a Norvegiei, sora mai mare a regretatului rege Harald, a murit vineri, la vârsta de 94 de ani, a anunțat Palatul Regal într-un comunicat citat de Sky News.

Fratele lui Astrid, Regele Harald, a murit luna trecută, la vârsta de 89 de ani, după mai bine de 35 de ani pe tron, iar prințesa a avut miercuri ultima sa apariție publică, la funeraliile acestuia.

„De-a lungul lungii sale vieți, Prințesa Astrid a reprezentat Casa Regală într-un mod cald și devotat”, a declarat regele Haakon al VIII-lea în comunicat.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii despre data la care ar putea avea loc funeraliile sale.

Funeraliile Regelui Harald au avut loc miercuri

Funeraliile lui Harald, care au marcat încheierea celor 13 zile de doliu național instituite după moartea sa, au avut loc miercuri.

Văduva sa, regina Sonja, în vârstă de 89 de ani, precum și fiul și succesorul său, regele Haakon al VIII-lea, au participat la ceremonia desfășurată la Catedrala din Oslo, alături de alți membri ai familiei regale norvegiene.

Ceremonia a fost precedată de un minut național de reculegere și a reunit membri ai familiilor regale din întreaga lume, inclusiv Prințul de Wales, care l-a reprezentat pe Regele Charles la slujbă.

Zeci de mii de oameni, inclusiv elevi cărora li s-a permis să lipsească de la cursuri, au ocupat bulevardul Karl Johan din capitală în timp ce cortegiul, care a fost precedat de o salvă de 21 de tunuri, a pornit de la Palatul Regal. Poliția norvegiană a transmis că mulțimea a asistat în liniște la trecerea sicriului.

Operațiunea de securitate organizată pentru funeralii a fost cea mai amplă operațiune planificată din istoria țării, au precizat autoritățile.

Harald, un reformator care a petrecut mai bine de trei decenii pe tron după ce a ieșit treptat din umbra tatălui său, popular și carismatic, a murit într-un moment în care familia regală norvegiană se confrunta cu mai multe crize.