Norvegienii își iau rămas bun de la regele Harald, "bunicul" națiunii. Securitate sporită la funeralii. Cine participă la ceremonii

4 minute de citit Publicat la 09:59 09 Sep 2026 Modificat la 09:59 09 Sep 2026

Norvegienii își iau rămas bun de la regele Harald. FOTO: Getty Images

Regele Harald, simbol al unei Norvegii deschise și tolerante, este înmormântat miercuri, în cadrul unei ceremonii la care participă membri ai familiilor regale europene și numeroși demnitari străini. Ceremonia este organizată miercuri la Oslo. Suveranul, considerat o figură modernă și unificatoare, a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani.

Printre personalitățile care se află la Oslo pentru a-i aduce un ultim omagiu se numără președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prințul William al Marii Britanii, cuplul regal al Spaniei, președinții Finlandei, Germaniei și Cehiei, precum și premierii Franței și Thailandei, scrie Euronews.

Procesiunea funerară va pleca de la Palatul Regal la ora 12.00.

Sicriul va fi transportat pe un afet de artilerie de-a lungul principalei artere a capitalei, până la Catedrala Luterană din Oslo, unde ceremonia va începe la ora 13.00 CET. La nivel național va fi ținut un moment de reculegere.

› Vezi galeria foto ‹

Familia regală norvegiană, condusă de noul rege Haakon al VIII-lea, alături de membri ai altor familii regale, șefi de stat și demnitari străini, va participa la procesiune mergând pe jos.

Doar regina Sonja, văduva lui Harald, în vârstă de 89 de ani, și noua regină, Mette-Marit, care a trecut printr-un transplant pulmonar în luna iunie, vor urma procesiunea într-o mașină.

Marius Borg Hoiby, fiul reginei Mette-Marit dintr-o relație anterioară, aflat în arest la domiciliu în așteptarea apelului într-un dosar în care a fost condamnat pentru viol și agresiune, a primit permisiunea de a participa la funeralii.

Printre ceilalți invitați se numără prințul moștenitor al Japoniei, Akishino, și prințesa Kiko, membri ai familiilor regale scandinave, cuplurile regale din Belgia și Țările de Jos, prințul Albert de Monaco și regele Abdullah al II-lea al Iordaniei.

Securitate sporită

La finalul ceremoniei religioase, patru avioane de luptă F-35 vor survola catedrala în timp ce sicriul va fi transportat către capela Castelului Akershus. Acolo, sicriul va fi coborât în cripta mausoleului regal, alături de părinții și bunicii lui Harald.

Regele va fi înmormântat într-un sarcofag în valoare de 2 milioane de dolari (1,7 milioane de euro), al cărui design este păstrat secret.

După încheierea înmormântării, drapelele din întreaga țară, coborâte în bernă după moartea lui Harald, vor fi ridicate din nou, iar clopotele bisericilor vor răsuna timp de o oră.

Poliția norvegiană a mobilizat aproape 3.000 de agenți pentru ceea ce autoritățile au descris drept "una dintre cele mai ample operațiuni" din istoria instituției. Alți aproximativ 3.500 de militari au fost mobilizați, iar în mare parte din estul țării au fost instituite restricții aeriene speciale.

Până la moartea sa, Harald, care a urcat pe tron în 1991, era cel mai vârstnic monarh în funcție din Europa.

În ciuda problemelor de sănătate tot mai numeroase din ultimii ani, regele a exclus întotdeauna posibilitatea abdicării și s-a bucurat de o popularitate foarte mare în rândul norvegienilor. Harald a devenit un simbol al unei Norvegii deschise și tolerante, iar în discursul susținut în 2016, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de domnie, a impresionat prin mesajul său despre diversitate.

"Norvegienii sunt fete care iubesc fete, băieți care iubesc băieți și fete și băieți care se iubesc unii pe alții", a spus el, adăugând: "Norvegienii cred în Dumnezeu, Allah, Univers și în nimic."

Monarhia recâștigă sprijin

Mii de norvegieni au trecut în ultima săptămână pe lângă sicriul regelui pentru a-i aduce un ultim omagiu, unii dintre ei așteptând ore întregi la coadă. Piața din fața Palatului Regal a fost acoperită de flori, desene și lumânări lăsate de cei care au vrut să-și exprime respectul față de monarh.

"A fost bunicul națiunii", a declarat marți, pentru agenția AFP, Gunn Johnsen, în vârstă de 81 de ani, care a povestit că a călătorit cu trenul timp de o oră pentru a-și lua rămas-bun.

"Generos, incluziv, bun", a adăugat prietena sa, Vigdis Simonsen, în vârstă de 64 de ani.

În apropierea Universității din Oslo, un panou publicitar de mari dimensiuni afișa fotografia unui Harald zâmbitor, alături de mesajul: „Îți mulțumim pentru tot.”

Aproape 72% dintre norvegieni au declarat că susțin monarhia, cu opt puncte procentuale mai mult decât într-un sondaj anterior, realizat în luna mai. Studiul a fost efectuat după moartea regelui și publicat săptămâna trecută.

Sprijinul pentru monarhie ajunsese la cel mai scăzut nivel în februarie, când 60% dintre norvegieni se pronunțau în favoarea menținerii monarhiei, în timp ce 27% erau împotrivă. La acel moment, familia regală era afectată de o serie de scandaluri care îi afectaseră imaginea publică.

Mette-Marit s-a aflat în special în centrul criticilor din cauza legăturilor sale din trecut cu Jeffrey Epstein, condamnat în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale și decedat între timp, precum și din cauza problemelor juridice în care este implicat fiul său.

Deși Haakon al VIII-lea, în vârstă de 53 de ani, se bucură de o popularitate ridicată, opiniile norvegienilor cu privire la noua regină rămân profund împărțite.