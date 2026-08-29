Mette-Marit, noua regină a Norvegiei: de la o viață "nebunatică" la Palatul Regal. Povestea "Cenușăresei" care a ajuns pe tron

Mette-Marit este noua regină a Norvegiei. FOTO: Getty Images

Mette-Marit, noua regină a Norvegiei, are o poveste de viață desprinsă parcă dintr-un basm. în urmă cu mai bine de două decenii era o mamă singură, fără titlu nobiliar, iar presa o numea o "Cenușăreasă" după ce a început o relație cu prințul moștenitor Haakon, noul rege începând de vineri. Astăzi, ea este regina Norvegiei, după ce soțul său a urcat pe tron.

În 1999, Mette-Marit avea 25 de ani, era mamă singură și necăsătorită și nu avea niciun statut nobiliar.

Apoi l-a întâlnit pe Haakon, pe atunci prințul moștenitor al Norvegiei, la festivalul de muzică Quart din Kristiansand, orașul său natal, iar viața ei s-a schimbat complet.

Haakon, care a devenit vineri regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei, după moartea tatălui său, regele Harald al V-lea, a povestit ulterior momentul în autobiografia sa. "Pur și simplu m-am uitat la ea. Era ca o lumină", a scris el, citat de The Independent.

Cei doi au reușit să-și țină relația secretă timp de câteva luni, înainte ca povestea lor să devină publică.

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Ulterior, Mette-Marit a respins încercările presei de a o prezenta drept o Cenușăreasă în viața reală și a declarat: "Ceea ce s-a întâmplat între Haakon și mine s-a întâmplat între doi oameni obișnuiți."

Primele articole despre relația lor au avut însă o tonalitate puternic negativă. Presa a insistat asupra stilului ei de viață din perioada în care făcea parte din scena norvegiană de muzică house și a pus sub semnul întrebării dacă o femeie cu trecutul său era potrivită pentru familia regală.

Haakon și tatăl său, regele Harald, care la rândul său se căsătorise cu o femeie fără origine nobiliară, au susținut-o. Acesta avea să fie însă doar primul dintr-o serie de conflicte dureroase între viața ei privată și statutul public.

"Încă simt disconfortul din acel an. Să simți că ești urmărită non stop este un sentiment copleșitor", ar fi spus ea, citată în cartea lui Haakon. "Vă pot promite că nu este nimic romantic în a fi spălată de păcate în văzul întregii lumi. Este îngrozitor."

Mette-Marit a "depășit limitele"

Noua regină a Norvegiei s-a născut Mette-Marit Tjessem Høiby, la Kristiansand, pe 19 august 1973. Este fiica unui jurnalist și a unei funcționare de bancă. Părinții ei au divorțat când era copil, iar ea a crescut alături de mama și frații săi.

Vorbind despre anii în care petrecea intens, Mette-Marit le-a declarat jurnaliștilor în 2001: "Pe atunci, era important pentru mine să trăiesc împotriva a ceea ce era considerat acceptabil. Asta m-a făcut să duc și o viață destul de nebunatică. Eram într-un mediu în care lucrurile erau puse la încercare și depășeam limitele."

În același an s-a căsătorit cu Haakon și, la început, i-a fost dificil să se adapteze noului său statut. Cu timpul însă, "s-a simțit tot mai bine în acest rol și a devenit tot mai mult ea însăși", a declarat Trond Noren Isaksen, istoric și autor al mai multor cărți despre monarhia norvegiană.

Punctul său forte a fost capacitatea de a relaționa cu oamenii, a adăugat istoricul.

După căsătorie, a devenit pur și simplu Mette-Marit, deoarece familia regală norvegiană nu folosește nume de familie.

Între 2000 și 2002, a studiat etica la Universitatea din Oslo. În 2003, a urmat cursuri la School of Oriental and African Studies din Londra, concentrându-se pe dezvoltare internațională, HIV/SIDA și problemele refugiaților.

Ulterior, s-a concentrat asupra literaturii, promovând în străinătate autori norvegieni precum Karl Ove Knausgård și încurajând copiii să citească.

Mette-Marit s-a adaptat treptat vieții de membră a familiei regale. Aa devenit patroana mai multor organizații caritabile, a participat la evenimente publice și și-a crescut copiii, pe primul său fiu, Marius Borg Høiby, și pe cei doi copii pe care îi are cu Haakon: Ingrid Alexandra, următoarea în linia de succesiune la tron, și Sverre Magnus.

În străinătate, s-a implicat în campanii privind problemele de sănătate la nivel mondial, punând accent pe drepturile femeilor și sănătatea reproductivă. De asemenea, a fost ambasador al bunăvoinței pentru programul ONU dedicat luptei împotriva HIV/SIDA.

Această activitate a adus-o în contact cu donatori și oameni implicați în strângerea de fonduri, precum și cu alte persoane din înalta societate internațională. Printre acestea s-a numărat și Jeffrey Epstein, infractor sexual american condamnat.

"Manipulată" de Epstein

În ianuarie 2026, Mette-Marit a revenit în centrul atenției presei, după ce e-mailuri private dintre ea și Epstein au fost făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Corespondența dintre cei doi a continuat și după condamnarea lui Epstein. Într-un e-mail făcut public, din octombrie 2011, Mette-Marit îi scria că îl căutase pe internet și că era de acord că "nu arăta prea bine", încheind mesajul cu un emoticon zâmbitor.

Ulterior, ea și-a cerut scuze familiei regale, care a fost la rândul său afectată de scandal. Aproximativ 60% dintre norvegieni au declarat, într-un sondaj realizat în februarie 2026, că susțin monarhia, față de 70% în luna precedentă.

Într-un alt sondaj realizat pentru postul TV2, 47,6% dintre respondenți au spus că Mette-Marit nu ar trebui să devină regină, în timp ce 28,9% au considerat că ar trebui să ocupe această poziție. Era pentru prima dată când era măsurată opinia publică asupra acestei chestiuni.

La șapte săptămâni după izbucnirea scandalului, Mette-Marit a declarat pentru postul public NRK că și-ar fi dorit să nu-l fi întâlnit niciodată pe Epstein.

"Am fost manipulată și înșelată", a spus ea, cu lacrimi în ochi, într-un interviu.

Fiul cel mare, condamnat pentru viol

Scandalul Epstein a izbucnit în timp ce fiul cel mare al lui Mette-Marit, Marius, în vârstă de 29 de ani, era judecat pentru viol și violență domestică. El a negat acuzațiile, dar a recunoscut unele fapte mai puțin grave. În iunie, a fost găsit vinovat pentru două dintre cele patru capete de acuzare privind violul și pentru o faptă de violență domestică și a fost condamnat la patru ani de închisoare. Atât el, cât și procurorii au făcut apel la sentință.

Mette-Marit nu a făcut declarații publice în timpul procesului, lăsându-l pe soțul său să vorbească în fața presei.

Pe lângă toate acestea, Mette-Marit s-a confruntat cu probleme grave de sănătate care au obligat-o să-și reducă activitatea publică.

Ea suferă de fibroză pulmonară cronică, o afecțiune care îi îngreunează respirația și îi provoacă o stare accentuată de oboseală.

La două zile după condamnarea lui Marius, Palatul Regal a anunțat că Mette-Marit a trecut cu succes printr-un transplant pulmonar, fără să precizeze când a avut loc intervenția.

După câteva săptămâni de recuperare în spital, ea s-a întors acasă și și-a sărbătorit, în august, aniversarea de argint a căsătoriei cu Haakon.