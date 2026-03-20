Prințesa moștenitoare a Norvegiei a rupt tăcerea despre relația ei cu Jeffrey Epstein: „Văzusem cum îi șantaja pe alții”

Acum șapte săptămâni, norvegienii au aflat că prințesa moștenitoare schimbase sute de e-mailuri cu Epstein între 2011 și 2014. Foto: Getty Images

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a acordat primul interviu în care a explicat relația sa cu Jeffrey Epstein, după șapte săptămâni de tăcere. Aceasta a declarat, la televiziunea națională, în pragul lacrimilor, că a fost manipulată, că tinde să aibă multă încredere în oameni și că, deși a observat lucruri care au pus-o pe gânduri în timpul șederii în casa infractorului sexual – ba chiar l-a văzut pe Epstein șantajând oameni – nu a vorbit despre asta, relatează BBC.

„Mă simt atât de manipulată, și atunci când ești manipulat, nu-ți dai seama de la început”, a spus Mette-Marit într-un interviu de 20 de minute, în care de multe ori părea aproape în lacrimi.

„Am fost manipulată și înșelată”

Acum șapte săptămâni, norvegienii au aflat că prințesa moștenitoare schimbase sute de e-mailuri cu Epstein între 2011 și 2014 și că a stat în casa lui din Florida atunci când acesta nu se afla acolo.

„Este incredibil de important pentru mine să îmi asum responsabilitatea pentru faptul că nu mi-am verificat mai atent trecutul său. Și să-mi asum responsabilitatea pentru faptul că am fost atât de manipulată și înșelată, așa cum am fost”, a spus ea.

Ea și-a cerut deja scuze și a recunoscut că a dat dovadă de „o judecată slabă”, după ce natura apropiată a legăturilor sale cu Epstein a ieșit la iveală, când milioane de fișiere ale acestuia au fost publicate de Departamentul de Justiție al SUA la sfârșitul lunii ianuarie.

„Desigur că mi-aș fi dorit să nu-l fi întâlnit niciodată”, a declarat prințesa pentru radiodifuzorul public NRK, subliniind că victimele lui Epstein sunt cele care merită justiție pentru abuzurile grave suferite. Ea a spus că este furioasă că acestea nu au primit încă dreptate.

Decizia ei de a vorbi public vine după o presiune intensă și o examinare atentă a relațiilor sale, inclusiv din partea prim-ministrului Jonas Gahr Støre.

Prințesa moștenitoare a oferit puține detalii în timpul conversației, iar unele dintre răspunsurile ei au părut defensive.

În 2011, la trei ani după ce Epstein fusese încarcerat pentru solicitarea de contacte sexuale cu minori, ea a scris: „Te-am căutat pe Google după ultimul e-mail. Sunt de acord, nu arăta prea bine.”

„Văzusem îndeaproape cum îi șantaja pe alții”

Stând alături de soțul ei, prințul moștenitor Haakon, în timpul interviului, Mette-Marit a susținut că „nu știa că el era infractor sexual sau prădător”, chiar dacă reporterul a menționat că un articol Wikipedia despre Epstein de la acea vreme arăta clar că era un abuzator condamnat. „Nu-mi amintesc asta; s-a întâmplat acum 15 ani”, a spus ea.

„Tot nu știam nimic despre toate abuzurile. Dar înțelesesem suficient cât să cred că era un om rău cu care oamenii nu ar trebui să aibă contact. Și văzusem îndeaproape cum îi șantaja pe alții. Regret că nu am spus mai multor oameni, pentru că ar fi trebuit”, a spus ea pentru NRK.

Ea a recunoscut că a avut prea multă încredere în Epstein, dar, întrebată de ce nici palatul, nici ministerul de externe nu știau de legăturile ei cu acesta, a explicat că Epstein era un „contact privat” și că nu le spune tuturor despre legăturile sale private.

Întrebată de ce a petrecut mai multe zile în casa lui Epstein din Palm Beach în 2013, ea a explicat că a fost din cauza unui cunoscut comun a cărui identitate nu a fost dezvăluită. „Epstein era un prieten apropiat al unui bun prieten de-al meu”, a spus ea.

Ea a vorbit despre o „situație” care i-a creat disconfort în ultima zi a șederii sale în casă, dar a refuzat să ofere mai multe detalii, precizând doar că a sunat la soțul ei despre asta.

Prințul moștenitor Haakon a spus intervievatorului că își amintește apelul Mette-Maritei și cum aceasta s-a simțit „nesigură”. În ciuda incidentului, principesa moștenitoare a menținut contactul cu Epstein o perioadă după aceea.

„Am încredere prea mare în oameni, tind să cred ce e mai bun despre oameni. Dar am ales, de asemenea, să închei tot contactul direct cu el. Și a fost din cauza unor episoade precum acesta”, a spus ea.

Pentru Tove Taalesen, corespondent regal pentru site-ul Nettavisen, interviul ridică mai multe întrebări decât dă răspunsuri. „Trebuie să fi avut loc ceva și ea nu a vrut să ne spună. a pierdut ocazia să fie sinceră și deschisă”, a declarat Taalesen pentru BBC