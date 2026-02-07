Primele declarații ale profesoarei românce de la Princeton care apare în emailurile cu Epstein. ”Mi-aș fi dorit să nu-l fi cunoscut”

Corina Tarniță, profesoară de ecologie și biologie evoluționistă la Universitatea Princeton, a făcut primele declarații publice detaliate despre relația sa cu Jeffrey Epstein. FOTO: Colaj Foto eeb.princeton.edu / Getty Images

Corina Tarniță, profesoară de ecologie și biologie evoluționistă la Universitatea Princeton, a făcut primele declarații publice detaliate despre relația sa cu Jeffrey Epstein, după ce numele ei a apărut în documentele declasificate ale Departamentului de Justiție al SUA. Într-o declarație transmisă prin intermediul Universității Princeton și citată de publicația The Daily Princetonian, ea a precizat că ținut legătura constant cu Epstein în perioada 2008 -2012, atât în perioada în care era doctorandă la Harvard, cât și ulterior, ca bursieră a Harvard Society of Fellows, dar a subliniat că nu a fost niciodată martoră la comportamentenepotrivite din partea lui Epstein.

Tarniță, în prezent profesoară de ecologie și biologie evoluționistă la Princeton, face parte dintr-o listă tot mai mare de academicieni care au comunicat cu Epstein după prima sa condamnare și care neagă că ar fi știut ceva despre activitatea infracțională care a dus la punerea sa sub acuzare, în 2019, pentru trafic sexual de minori.4

În declarația sa pentru Daily Princetonian, Tarniță a scris că nu l-a văzut niciodată pe Epstein ”comportându-se nepotrivit” și că toate interacțiunile ei față în față cu Epstein au avut loc ”în compania unor oameni de știință renumiți”. Documentele nu includ materiale care să indice că Tărniță ar fi știut despre vreo infracțiune legată de condamnarea lui Epstein din 2019 sau că ar fi participat la ele.

Epstein a fost un donator frecvent pentru instituții academice și de cercetare, inclusiv pentru Programul pentru Dinamică Evolutivă de la Harvard, unde Tarniță a fost studentă la doctorat și apoi cercetătoare postdoctorală în perioada 2008–2010. ”Ca majoritatea oamenilor care l-au cunoscut pe Epstein în calitatea lui de donator pentru cercetarea științifică, sunt revoltată de comportamentul lui depravant lui și regret că l-am întâlnit”, a scris Tarniță.

Înregistrările care o privesc pe Tarniță au fost incluse în aproximativ trei milioane de pagini de documente și mii de videoclipuri și imagini publicate de Departamentul Justiției.

În declarația sa, Tarniță a scris că i-a fost prezentată lui Epstein în 2008, când era studentă la doctorat și apoi cercetătoare postdoctorală în Programul pentru Dinamică Evolutivă de la Harvard, un program condus atunci de profesorul Martin Nowak, un asociat de lungă durată al lui Epstein.

Tarniță este menționată de cel puțin 344 de ori în cel mai nou lot de documente, care arată corespondență între ea și Epstein începând din 2008. Nowak, profesor de matematică și biologie la Harvard, a menținut o relație strânsă cu Epstein. În 2003, Epstein a donat inițial 6,5 milioane de dolari către Harvard pentru a înființa Programul pentru Dinamică Evolutivă. Nowak a părăsit Institute for Advanced Study din Princeton pentru a conduce noul program.

Tarniță, îndrumată de Nowak, și-a obținut doctoratul în matematică în 2009. A rămas la Harvard ca membră a Harvard Society of Fellows până în 2012. O serie de schimburi de mesaje din 2009 par să arate că Tarniță a ajutat la facilitarea transferurilor către două conturi bancare, unul în România și unul în California. Numele asociate conturilor au fost redactate de Departamentul Justiției. Princeton nu a putut verifica independent destinatarul sau destinatarii plăților ori scopul finanțării.

Într-un e-mail către contabilul lui Epstein, Richard Kahn, Tarniță a transmis informațiile bancare ale unei „fete din România”, despre care a scris că ”va primi 10.000 de dolari”. Ulterior, i-a trimis lui Kahn datele pentru un transfer către un cont bancar din California, pe care a indicat că urma să fie virat suma de 5.000 de dolari.

Într-un alt schimb de mesaje din același an, asistenta lui Epstein, Lesley Groff, i-a cerut lui Nowak ”numele universității din România de unde ‘ați luat oamenii’”. Nowak i-a redirecționat mesajul către Tarniță, care a răspuns că ambele studente erau de la Universitatea din Iași.

În declarația sa, Tarniță a scris că, în perioada în care se afla în Programul pentru Dinamică Evolutivă, Epstein i-a spus că era inspirat de parcursul ei profesional și că voia să ”sprijine alte femei aflate la început de carieră în matematică”. Ea a scris că el i-a cerut ajutorul ”pentru un astfel de demers în România”, pentru care el ar fi urmat să fie donator anonim.

Aproximativ în aceeași perioadă, Tarniță a scris că Programul ”a început să dezvolte o colaborare științifică” cu Universitatea din Iași. Colaborarea, a scris ea, a inclus o vizită a unui grup de la Harvard pentru a susține prezentări, a se întâlni cu oameni și a desfășura experimente. „În contextul acestei relații în curs de dezvoltare, am propus Universității din Iași ideea unui donator anonim care să sprijine femei matematiciene cu un potențial excepțional”, a scris Tarniță. ”Universitatea din Iași a înaintat candidate, pe care eu am ajutat să le evaluez în funcție de promisiunea lor academică.” Tarniță a scris că își amintește că, în cele din urmă, doar două matematiciene au fost selectate pentru sprijinul lui Epstein. Ea a scris că a ajutat la aranjarea plăților către aceste femei, ”în conformitate cu dorința declarată a lui Epstein de a rămâne anonim”.

Alte corespondențe între Tarniță și Epstein au inclus o recomandare pentru ajutor într-o ”problemă de viză”, faptul că Epstein i-a facilitat Cristinei Tarniței o tunsoare la un stilist al celebrităților și trei documente care sugerează că ea a călătorit cu Epstein sau a fost invitată să o facă. Într-un e-mail din 18 decembrie 2008, Tarniță i-a spus lui Epstein că se afla în România, i-a cerut să revizuiască lucrarea ei, pe care el părea să o fi editat anterior, și a menționat ”vizita în Florida”. Documentele nu precizează momentul sau scopul vizitei. Tarniță, printr-un purtător de cuvânt al universității, a clarificat pentru Daily Princetonian că a participat la una sau două întâlniri la reședința lui Epstein din Florida alături de ”oameni de știință renumiți”.

Într-un e-mail din 11 august 2009, Tarniță i-a mulțumit lui Epstein pentru o călătorie ”frumoasă” și ”productivă”. ”A fost grozav să te văd din nou și a fost o călătorie atât de productivă, am învățat atât de multe. Avem atât de multe lucruri noi la care să ne gândim chiar acum”, a scrisea în e-mail. În acea perioadă, Epstein era în arest la domiciliu după condamnarea sa inițială din 2008. Într-un e-mail din 12 decembrie 2011, Tarniță și-a cerut scuze că nu putea ”veni pe insulă”. În același e-mail, Tarniță a descris și o stare de anxietate legată de ”situația Princeton”, aparent o referire la un proces de angajare pe o poziție de cadru didactic.

Tarniță a transmis, printr-un purtător de cuvânt al universității, că fusese invitată de profesorul de la MIT Marvin Minsky să participe la o conferință științifică pe una dintre insulele private ale lui Epstein, dar a refuzat să participe. Virginia Roberts Giuffre, una dintre principalele acuzatoare ale lui Epstein, a spus într-o depoziție făcută publică în 2016 că presupusul co-conspirator al lui Epstein, Ghislaine Maxwell, i-ar fi cerut lui Giuffre să ofere servicii sexuale pentru Minsky.

Pe 16 decembrie 2011, Tarniță i-a trimis lui Epstein un e-mail în care spunea: ”vești grozave: Princeton mă vrea oficial!” ”Interacțiunile mele cu Epstein s-au rărit în mod natural pe măsură ce am mers mai departe de Programul pentru Dinamică Evolutivă și s-au încheiat după ce am început să lucrez la Princeton”, a scris Tarniță în declarația sa.

Ea a venit la Princeton ca profesoară asistentă în ecologie și biologie evoluționistă în 2013. A fost promovată la rangul de conferențiar, apoi a devenit profesoară plină în 2021.”Din nou, mi-aș fi vrut să nu-l fi cunoscut niciodată”, a scris ea în declarația sa.

Cel mai recente documente arată că Epstein a fost puternic implicat în sferele academică și creativă. Profesori de la Duke, Yale și Harvard au menținut, de asemenea, contactul cu Epstein după condamnarea sa penală.