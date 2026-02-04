Cum a devenit o chelneriță prințesa moștenitoare a Norvegiei. Ultimul scandal scoate la lumină trecutul agitat al lui Mette-Marit

4 minute de citit Publicat la 12:49 04 Feb 2026 Modificat la 12:59 04 Feb 2026

Prințesa Mette-Marit și prințul moștenitor Haakon FOTO: Getty Images

Viața prințesei moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, părea odinioară desprinsă dintr-un basm, însă acuzațiile de viol aduse fiului ei și prietenia cu prădătorul sexual american condamnat Jeffrey Epstein au transformat-o într-un coșmar.

Povestea mamei singure provenite dintr-un mediu modest, a cărei întâlnire întâmplătoare cu prințul moștenitor Haakon a propulsat-o în inima monarhiei, a câștigat atenția și devotamentul norvegienilor.

› Vezi galeria foto ‹

Însă schimburile frecvente de mesaje cu Epstein, făcute publice după apariția unor noi documente legate de Epstein și preluate de presa norvegiană, au scos la iveală o relație neașteptată care a șocat țara scandinavă, potrivit Yahoo News.

Prim-ministrul Jonas Gahr Støre i-a cerut să explice numeroasele e-mailuri pe care ea și magnatul american le-au schimbat între 2011 și 2014, la mai bine de un deceniu după căsătoria ei cu Haakon.

Epstein, care a pledat vinovat în 2008 pentru racolarea unui minor în scopuri de prostituție, s-a sinucis în 2019, în timp ce se afla în detenție, așteptând să fie judecat pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor.

Comentatorii din Norvegia au pus chiar sub semnul întrebării dacă Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, ar mai trebui să devină regină. Într-un sondaj publicat marți de TV2, 47,6% dintre respondenți au spus că nu ar trebui să devină regină, în timp ce doar 28,9% au susținut-o.

În 2012, când Epstein i-a spus că se află la Paris „în căutare de soție”, ea i-a răspuns că orașul este „bun pentru adulter” și că „scandinavele (sunt) un material mai bun pentru soții”.

În 2011, la trei ani după prima lui condamnare, Mette-Marit i-a scris lui Epstein că l-a „căutat pe Google”, adăugând „nu arăta prea bine”, încheind propoziția cu un emoticon zâmbitor.

În 2013, ea a stat timp de patru zile la reședința lui din Florida.

„Am dat dovadă de o judecată slabă și regret profund că am avut vreun contact cu Epstein. Este pur și simplu jenant”, a declarat ea într-un comunicat transmis sâmbătă agenției AFP de către palatul regal.

Dezvăluirile au pătat reputația prințesei, într-un moment în care aceasta se confruntă cu procesul fiului ei în vârstă de 29 de ani, rezultat dintr-o relație anterioară căsătoriei cu prințul moștenitor.

Marius Borg Høiby a apărut în fața unui tribunal din Oslo, fiind acuzat de 38 de capete de acuzare, inclusiv violarea a patru femei și agresarea fostelor iubite. El riscă până la 16 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Høiby a fost arestat din nou duminică, fiind suspectat de agresiune, amenințări cu un cuțit și încălcarea unui ordin de restricție. El a fost plasat în arest preventiv pentru patru săptămâni.

Prințesa nu va participa la proces.

Tinerețe zbuciumată

Mette-Marit Tjessem Høiby s-a născut pe 19 august 1973, având un tată jurnalist cu probleme legate de consumul de alcool și o mamă funcționar bancar, în orașul Kristiansand din sudul Norvegiei, în așa-numita „centură biblică” a Norvegiei protestante.

Ea s-a descris cândva drept „cea mai conștiincioasă adolescentă din lume”, până la vârsta de 16 ani, când a plecat pentru un an de studii în Australia.

Această experiență transformatoare a ajutat-o să se elibereze și să se reinventeze.

La întoarcerea în Norvegia, s-a ras în cap, s-a logodit cu un bărbat care a introdus-o în scena muzicii house din Oslo - unde, potrivit unei biografii neoficiale, a experimentat hașiș și ecstasy - și la 24 de ani l-a născut pe Marius, în urma unei relații scurte cu un alt bărbat.

„Rebeliunea mea adolescentină a fost mai puternică decât a majorității oamenilor”, le-a recunoscut ea jurnaliștilor înaintea căsătoriei sale cu prințul moștenitor Haakon, în august 2001.

„Făceam parte dintr-un mediu în care multe limite erau depășite”, a spus ea.

Probleme de sănătate

Ea îl cunoscuse pe prințul moștenitor cu doi ani mai devreme, la un festival de muzică.

CV-ul ei era subțire la acea vreme, însă tânăra chelneriță cu o prezență remarcabilă i-a cucerit inima prințului. Poporul norvegian, văzându-i atitudinea rezervată în public, a trecut rapid peste trecutul ei tumultuos.

Ea nu este singurul membru al familiei regale norvegiene care a stârnit controverse. Regele Harald, acum în vârstă de 88 de ani, a trebuit să ducă o luptă majoră pentru a i se permite să se căsătorească cu o persoană de rând.

Mette-Marit și Haakon au doi copii: Prințesa Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, și Prințul Sverre Magnus, de 20 de ani.

Însă, dincolo de aparența lor ordonată și zâmbetul permanent, planează un nor întunecat și amenințător.

În 2018, cuplul regal a dezvăluit că Mette-Marit suferă de o formă rară de fibroză pulmonară, o boală incurabilă care provoacă cicatrizarea plămânilor și dificultăți de respirație.

Această afecțiune a obligat-o uneori să își reducă îndatoririle regale sau să anuleze angajamente, iar cel mai probabil, la un moment dat, va trebui să facă un transplant pulmonar.