Noul rege al Norvegiei, Haakon, a depus jurământul în absența reginei Mette-Marit. Lângă tron a avut-o pe fiica lui, prințesa Ingrid

1 minut de citit Publicat la 17:33 01 Sep 2026 Modificat la 17:43 01 Sep 2026

Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, a depus jurământul în faţa parlamentului, în prezența familiei regale FOTO: Getty Images

Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, a depus marţi jurământul în faţa parlamentului, acesta fiind primul pas instituţional major al domniei sale. Soţia sa, regina Mette-Marit, nu a putut participa, deoarece se recuperează încă după un transplant de plămâni.

Devenit automat rege vineri, la moartea tatălui său, Harald al V-lea, monarhul în vârstă de 53 de ani, în veşminte de ceremonie, a îndeplinit o obligaţie care marchează încadrarea puterilor monarhului în limitele Constituţiei.

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Funcţiile regale sunt în esenţă simbolice şi au rol reprezentativ în Norvegia.

"Promit şi jur să guvernez Regatul Norvegiei în conformitate cu Constituţia şi legile sale, aşa să-mi ajute Dumnezeu Atotputernic şi Omniştiutor!", a spus Haakon al VIII-lea, recurgând la formula tradiţională.

Depunerea jurământului a avut loc în prezenţa reginei Sonja, văduva lui Harald, şi a prinţesei moştenitoare Ingrid Alexandra, fiica cea mare a lui Haakon, ambele îmbrăcate în negru, dar fără regina Mette-Marit, care încă se recuperează după un transplant de plămâni suferit pe 17 iunie pentru a trata o boală pulmonară incurabilă.

Participanţii au ţinut, de asemenea, un minut de reculegere în memoria lui Harald, care a murit la vârsta de 89 de ani la Spitalul Naţional din Oslo, unde fusese internat pentru anemie hemolitică, o afecţiune a sângelui cauzată de distrugerea anormal de rapidă a globulelor roşii.

Funeraliile lui Harald vor avea loc pe 9 septembrie la Catedrala din Oslo.