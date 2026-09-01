Noul rege al Norvegiei, Haakon, a depus jurământul în absența reginei Mette-Marit. Lângă tron a avut-o pe fiica lui, prințesa Ingrid

Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, a depus marţi jurământul în faţa parlamentului, acesta fiind primul pas instituţional major al domniei sale. Soţia sa, regina Mette-Marit, nu a putut participa, deoarece se recuperează încă după un transplant de plămâni.
Devenit automat rege vineri, la moartea tatălui său, Harald al V-lea, monarhul în vârstă de 53 de ani, în veşminte de ceremonie, a îndeplinit o obligaţie care marchează încadrarea puterilor monarhului în limitele Constituţiei.
Funcţiile regale sunt în esenţă simbolice şi au rol reprezentativ în Norvegia.
"Promit şi jur să guvernez Regatul Norvegiei în conformitate cu Constituţia şi legile sale, aşa să-mi ajute Dumnezeu Atotputernic şi Omniştiutor!", a spus Haakon al VIII-lea, recurgând la formula tradiţională.
Depunerea jurământului a avut loc în prezenţa reginei Sonja, văduva lui Harald, şi a prinţesei moştenitoare Ingrid Alexandra, fiica cea mare a lui Haakon, ambele îmbrăcate în negru, dar fără regina Mette-Marit, care încă se recuperează după un transplant de plămâni suferit pe 17 iunie pentru a trata o boală pulmonară incurabilă.
Participanţii au ţinut, de asemenea, un minut de reculegere în memoria lui Harald, care a murit la vârsta de 89 de ani la Spitalul Naţional din Oslo, unde fusese internat pentru anemie hemolitică, o afecţiune a sângelui cauzată de distrugerea anormal de rapidă a globulelor roşii.
Funeraliile lui Harald vor avea loc pe 9 septembrie la Catedrala din Oslo.