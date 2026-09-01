Regele Haakon al Norvegiei depune jurământul, dar soția lui nu participă. Palatul Regal: „Are complicații după transplantul pulmonar”

Regina Mette-Marit a Norvegiei suferă de o boală pulmonară incurabilă. Imagine din mai 2026. Sursa foto: Getty Images

Regina Mette-Marit a Norvegiei, aflată încă în convalescenţă după un transplant pulmonar, nu va participa la ceremonia de marţi în cadrul căreia soţul său, regele Haakon al VIII-lea, va depune jurământul, din cauza unor complicații, a anunţat Palatul Regal, potrivit Agerpres.

Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani, a suferit la jumătatea lunii iunie o operaţie de transplant pulmonar. Ea fusese diagnosticată cu o boală pulmonară incurabilă.

„Nu este neobişnuit ca după un transplant pulmonar să apară complicaţii. Regina a avut complicaţii de mai multe ori de la operaţie, inclusiv astăzi”, a declarat medicul Are Holm, citat într-un comunicat emis marţi de Palat, cu doar câteva ore înainte de ceremonie.

„Prin urmare, ea trebuie să rămână sub observaţie pe tot parcursul zilei. Din păcate, regina nu va putea participa astăzi la depunerea jurământului în faţa Parlamentului”, a adăugat acesta.

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Confirmase prezența cu o zi înainte

Prezenţa sa la ceremonie fusese anunţată cu o zi înainte de Palat.

Haakon, în vârstă de 53 de ani, devenit rege în mod automat, vineri, după decesul tatălui său, urmează să depună jurământul în faţa Parlamentului la ora locală 13:00 (11:00 GMT), o etapă instituţională menită să marcheze faptul că puterile şi prerogativele sale sunt limitate şi reglementate de Constituţie.

Funcţiile regale sunt în esenţă simbolice şi reprezentative în Norvegia.

Familia regală norvegiană a însoţit luni sicriul cu rămăşiţele regelui Harald al V-lea prin Palatul Regal într-o procesiune solemnă, noua regină Mette-Marit mergând mână în mână în spatele sicriului alături de văduva lui Harald, regina Sonja. Regele Haakon al VIII-lea, prinţesa moştenitoare Ingrid Alexandra şi sora lui Haakon, Martha Louise, au mers alături de sicriu împreună cu ceilalţi nepoţi, în procesiunea spre capela palatului.

În zilele următoare, norvegienii vor putea să-şi aducă omagiile suveranului la capelă.

Harald a murit vineri, la vârsta de 89 de ani. Înmormântarea sa va avea loc pe 9 septembrie.

Susţinerea pentru monarhia din Norvegia creşte după moartea regelui Harald

Susţinerea pentru monarhia din Norvegia, afectată de scandaluri la începutul anului, a crescut după moartea regelui Harald al V-lea, arată un sondaj apărut marţi şi preluat de AFP, potrivit Agerpres.

Conform rezultatelor, 72% din norvegieni - aproape trei din patru - afirmă că susţin monarhia. Procentajul este în creştere cu opt puncte faţă de studiul precedent, realizat în mai tot de institutul Norstat. Cifrele difuzate acum de radioteleviziunea publică NRK au fost obţinute la sfârşitul săptămânii trecute, ulterior decesului fostului suveran care a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 89 de ani.

Doar 20% din cei chestionaţi ar prefera o altă formă de guvernământ, iar 8% s-au declarat nehotărâţi.

În februarie se atinsese un minim: monarhia norvegiană mai era susţinută de numai 60% din popor, iar 27% era pentru renunţarea la regat ca formă de stat. Familia regală era implicată în mai multe scandaluri care i-au şifonat imaginea.

Fiul noii regine, condamnat pentru viol, va participa la funeraliile Regelui Harald

Regina actuală, Mette-Marit, atunci soţie a prinţului moştenitor Harald, devenit între timp rege în locul tatălui său, a fost criticată pentru legăturile cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein şi pentru problemele cu legea ale fiului ei dintr-o relaţie anterioară.

Marius Borg Hoiby a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru două violuri şi alte 32 de infracţiuni, printre care violenţă faţă de fosta sa parteneră.

Achitat pentru alte două violuri de care era acuzat, tânărul de 29 de ani a făcut apel împotriva condamnării şi este în arest la domiciliu, fiind obligat să poarte o brăţară electronică pentru localizare.

I s-a permis totuşi să-l viziteze pe regele Harald la spital în ajunul morţii acestuia, iar luni a fost unul din cei care i-au purtat sicriul către capela palatului regal din Oslo. El va putea participa în 9 septembrie şi la funeraliile fostului suveran.