Drapele coborâte în bernă și mii de flori la Palatul Regal. Norvegia își ia rămas-bun de la regele Harald

Norvegienii au continuat să vină în număr mare la Palatul Regal din Oslo, unde covoare de flori acopereau trotuarele / foto: Getty Images

Drapelele au fost coborâte în bernă sâmbătă în întreaga Norvegie, în timp ce țara scandinavă deschide un nou capitol al istoriei sale sub un nou rege, Haakon al VIII-lea, după decesul tatălui acestuia, regele Harald, o personalitate unificatoare care a domnit timp de 35 de ani, informează AFP, citată de Agerpres.

O perioadă de doliu național a fost decretată în regatul norvegian după moartea celui mai vârstnic monarh din Europa, care s-a stins din viață vineri, la ora locală 06:35 (04:35 GMT), la vârsta de 89 de ani.

Sâmbătă, norvegienii au continuat să vină în număr mare la Palatul Regal din Oslo, unde covoare de flori acopereau trotuarele în urma vizitei a peste 20.000 de oameni care au venit începând de vineri să-i aducă un ultim omagiu regretatului suveran al țării.

''Toată lumea este tristă. Regele a fost un om respectat de toți. Un om bun, așa că toată lumea se simte puțin abătută astăzi'', a declarat sâmbătă dimineață Anne Lobbe, în vârstă de 35 de ani, în fața palatului.

Fiul său, Haakon, în vârstă de 53 de ani, îi succede într-un moment în care monarhia norvegiană a fost fragilizată de o serie de scandaluri.

Noul rege, care, la fel ca tatăl său, va avea un rol în mare parte ceremonial, s-a deplasat la Palatul Regal împreună cu fiica sa în vârstă de 22 de ani, Ingrid Alexandra, noua Prințesă Moștenitoare, pentru a informa oficial Guvernul cu privire la decesul tatălui său.

''Îmi voi lua numele de Haakon al VIII-lea și voi respecta deviza aleasă de tatăl, bunicul și străbunicul meu: 'Totul pentru Norvegia''', a declarat el.

Sâmbătă, el urmează să aibă întrevederi cu lideri ai Bisericii Norvegiei, ai Parlamentului și ai Curții Supreme și este de așteptat să susțină o alocuțiune pentru poporul norvegian în zilele următoare.

O nouă epocă

Fără a aștepta funeraliile regale, a căror dată nu a fost încă anunțată și care vor marca sfârșitul perioadei de doliu național, noul suveran va depune marți jurământul de credință față de Constituția norvegiană. Nu se preconizează să fie încoronat - o practică abolită în 1908 -, însă regele Haakon ar putea alege, la fel ca tatăl și ca bunicul său, să-și vadă domnia binecuvântată în cadrul unei ceremonii la Catedrala din Trondheim, unde regii Norvegiei au fost încoronați între anii 1814 și 1906.

Publicul va putea să-i aducă un ultim omagiu regretatului rege la catafalcul acestuia, în capela Palatului Regal, deși nu a fost încă anunțată o dată în acest sens.

''O epocă s-a încheiat. Începe una nouă. Regele a murit. Trăiască regele!'', a declarat premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, într-un scurt discurs, după întâlnirea sa cu noul monarh.

''Ni-l vom aminti pe regele Harald pentru dragostea sa față de popor, pentru umorul și căldura sa, precum și pentru credința sa neclintită în noi'', a adăugat prim-ministrul țării scandinave.

Spitalizat din data de 17 august, regele Harald suferea de anemie hemolitică, o afecțiune a sângelui caracterizată prin distrugerea anormal de rapidă a globulelor roșii.

Mesaje de omagiu au sosit și din străinătate, atât din partea monarhiilor europene, cât și a șefilor de state din lumea întreagă, inclusiv din partea președintelui american Donald Trump, care a omagiat memoria unui ''bărbat puternic, mândru și profund respectat''.

O imagine publică marcată de modestie

Regele Harald al V-lea, care a urcat pe tron în 1991, a fost considerat pe scară largă drept întruchiparea unei Norvegii deschise și tolerante.

Mulți dintre norvegienii intervievați de AFP au menționat discursul pe care fostul suveran l-a rostit în urma atacurilor sângeroase comise de neonazistul Anders Behring Breivik, soldate cu 77 de victime pe 22 iulie 2011 și care au reprezentat cel mai grav masacru din Norvegia de după Al Doilea Război Mondial.

''Regele Harald a fost o persoană care părea să găsească mereu cuvintele potrivite pentru a ne uni și a ne oferi un sentiment de siguranță'', a declarat Caroline Vagle, o jurnalistă la revista Se og Hor.

De mai mulți ani, regele Harald s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate, însă a exclus întotdeauna posibilitatea de a abdica, susținând că a depus un jurământ pe viață în fața Parlamentului atunci când a preluat tronul Norvegiei.

Moștenitorul său, Haakon, foarte popular și el, este cunoscut pentru modestia sa, evitând fastul și ostentația. El a îmbrățișat totodată cauzele generației sale: protecția mediului, lupta împotriva rasismului și combaterea homofobiei.

Cu toate acestea, el urmează să urce pe tron într-un context dificil.

Imaginea monarhiei norvegiene a avut de suferit din cauza legăturilor soției sale, Mette-Marit, cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, a condamnării fiului său vitreg pentru viol și a comportamentului excentric al cuplului format din sora sa mai mare și un american care se autointitulează șaman.

De asemenea, familia regală norvegiană a traversat o perioadă dificilă în ultimele luni din cauza problemelor de sănătate ale regretatului monarh și ale noii regine.

Mette-Marit suferă de o boală pulmonară incurabilă care a necesitat un transplant de plămâni în luna iunie, în timp ce regina Sonja, văduva regelui Harald, a fost spitalizată pentru scurt timp în luna mai, din cauza unor probleme cardiace.