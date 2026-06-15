Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru viol, chiar când mama lui este pe moarte

2 minute de citit Publicat la 11:40 15 Iun 2026 Modificat la 11:41 15 Iun 2026

Marius Borg Høiby și mama sa, Mette-Marit, stg, schiță cu Marius Borg Høiby în sala de judecată, dr. Sursa foto: Hepta

Marius Borg Høiby, fiul vitreg al prințului moștenitor al Norvegiei, Haakon, a fost condamnat luni la patru ani de închisoare după ce un tribunal din Oslo l-a găsit vinovat de viol și violență domestică, în urma unui proces care a durat șapte săptămâni și care a afectat imaginea familiei regale norvegiene, potrivit CNN.

Instanța a decis că Høiby, în vârstă de 29 de ani, este vinovat pentru două capete de acuzare de viol, unul dintre acestea având loc în subsolul reședinței prințului moștenitor. El a fost însă achitat în alte două dosare de viol.

Høiby, care a intrat în familia regală în 2001, când mama sa, prințesa moștenitoare Mette-Marit, s-a căsătorit cu prințul Haakon, a negat cele mai grave acuzații formulate împotriva sa, deși a recunoscut o parte dintre faptele mai puțin grave.

Verdictul poate fi atacat cu apel.

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Dependență de droguri și filmări cu întâlniri sexuale

Procurorii solicitaseră o pedeapsă de șapte ani și șapte luni de închisoare.

Procesul a scos la iveală detalii privind dependența de droguri a lui Høiby, înregistrări video realizate de acesta cu întâlniri sexuale și peste 800 de mesaje electronice prezentate ca probe în instanță.

„Instanța consideră că s-a demonstrat că victima nu a fost capabilă să se opună acțiunii”, a declarat judecătorul Jon Sverdrup Efjestad, referindu-se la unul dintre cazurile de viol, în timpul pronunțării sentinței.

Høiby a urmărit verdictul prin videoconferință din penitenciar, fără a fi văzut sau auzit în sala de judecată.

Una dintre victime a izbucnit în lacrimi când a auzit verdictul

Una dintre femeile care l-au acuzat de viol a fost prezentă la pronunțarea sentinței și a izbucnit în lacrimi după ce instanța a anunțat verdictul de vinovăție.

Scandalul a afectat și mai mult popularitatea familiei regale norvegiene, care s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe controverse publice.

Cazul a coincis și cu scuzele publice ale prințesei moștenitoare Mette-Marit pentru „lipsa de discernământ” de a fi păstrat legătura cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein după condamnarea acestuia din 2008.

Potrivit unui sondaj realizat de Norstat în timpul procesului, susținerea pentru monarhie a scăzut la un nivel record de 60%, față de 70% în luna ianuarie. În luna mai, însă, popularitatea instituției monarhice a înregistrat o ușoară revenire, 64% dintre respondenți declarând că susțin păstrarea acesteia.

Sentința a fost pronunțată într-un moment dificil și pentru mama lui Høiby, prințesa moștenitoare Mette-Marit, care suferă de fibroză pulmonară și are nevoie de un transplant de plămâni. Potrivit medicilor citați de Reuters, Mette-Marit ar mai avea doar un an de viață în absența intervenției chirurgicale.