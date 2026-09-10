Culisele negocierilor din biroul lui Grindeanu. Nu există 233 de voturi pentru Luca Niculescu. Ce va face Nicușor Dan

Luca Niculescu este favoritul preşedintelui Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru. Foto: Agerpres

Nu există o majoritate parlamentară, în acest moment, pentru învestirea unui guvern Luca Niculescu, potrivit calculelor Antena 3 CNN. Social-democrații nu mai pot conta pe voturile UDMR. Kelemen Hunor l-a informat personal pe Sorin Grindeanu, potrivit unor surse politice, că formațiunea maghiară nu va intra din nou la guvernare cu PSD și nici nu va vota un guvern care este susținut de AUR și SOS România.

Un astfel de guvern, cu Luca Niculescu premier, ar avea miniștri de la PSD și din tabăra anti-Bolojan din PNL. USR a anunțat că nu va vota un guvern PSD. Liberalii, de asemenea, cu atât mai mult cât un astfel de vot ar fi și pentru puciștii din PNL. Iar marți, Kelemen Hunor a mers în biroul lui Sorin Grindeanu și l-a informat că nu va intra la guvernare cu PSD și nici nu va vota un guvern care este susținut de AUR și SOS România.

„În continuare insist, indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să existe un vot de învestire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR.

Și sigur, după ce guvernul este învestit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună.

Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea și – sigur – ar trebui o discuție între lideri, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui guvern”, a declarat Kelemen Hunor.

Câte voturi ar strânge Luca Niculescu

În aceste condiții, în acest moment, nu există voturile necesare pentru învestirea unui guvern Luca Niculescu. Pentru acest guvern ar vota PSD, minoritățile, aripa anti-Bolojan din PNL, grupul Uniți pentru România (UPR) și parlamentari neafiliți. În total, circa 200 de voturi. Pentru învestirea unui guvern sunt necesare 233 de voturi.

Victor Ponta, care a fost și el la bordul avionului de lux către insula Mykonos, a fost astăzi în biroul lui Sorin Grindeanu. Fostul prim-ministru și lider PSD conduce grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR). Întrebat ce face în biroul președintelui PSD a răspuns: „muncesc”.

Ce poate face Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan le-a dat termen până vineri liderilor politici din fosta Coaliție PSD-PNL-USR-UDMR să îi spună dacă pot forma o majoritate parlamentară pentru învestirea unui guvern cu fostul ambasador Luca Niculescu în funcția de prim-ministru, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Analistul politic Radu Turcescu a declarat la Antena 3 CNN că Nicușor Dan nu mai vrea „experimente”, dar spațiul lui de manevră este limitat.

„Ce este foarte clar din ce face președintele este că încearcă să găsească un profil de premier care să fie acceptat de această largă coaliție PSD, PNL, USR, UDMR.

Atât Luca Niculescu, cât și Radu Nazare reprezintă profile care ar putea greu respinse, măcar la nivel teoretic, asta dacă excludem jocurile de culise pe care le face fiecare lider de partid în parte

Ce poate face președintele e să lanseze o consultare fulger cu partidele și să le pună în față sondajul INSCOP care arată că nu stau deloc bine și în funcție de asta să vadă care sunt următorii pași.

Dacă ambele variante sunt respinse ne uităm la două scenarii: ori avem AUR la guvernare, ceea ce președintele a spus foarte clar că nu își dorește sau ne îndreptăm spre anticipate”, a spus Turcescu.

Nicușor Dan amână să facă o desemnare oficială deși criza politică se prelungește și urmează două momente importante pentru România.

La data de 23 septembrie, președintele va merge la Adunarea ONU de la New York, iar la data de 2 octombrie, țara noastră va primi decizia agenției Standard&Poor, iar o retrogradare ar fi devastatoare pentru economie.

Criza politică prelungită afectează imaginea României în afara țării, dar și încrederea investitorilor care se feresc să-și aducă banii într-un stat instabil. Amintim că din momentul în care un premier este nominalizat oficial de președinte, acesta are 10 zile la dispoziție să propună Parlamentului un cabinet de miniștri și un program de guvernare și să ceară votul de învestitură. Așadar, criza politică se va prelungi cel puțin până spre finalul lunii septembrie.

Luca Niculescu, varianta de premier preferată de Nicușor Dan

Surse politice susțin că Luca Niculescu rămâne în continuare varianta preferată de Nicușor Dan pentru funcția de premier. Președintele nu a confirmat însă public că intenționează să îl nominalizeze.

Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996).

Luca Niculescu a fost numit Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în septembrie 2022.

Între 2016 - 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Potrivit ultimei sale declarații de avere, Luca Niculescu deține:

două terenuri forestiere în Balotești, județul Ilfov, cu o suprafață totală de 16 hectare (deține o cotă parte de 3/16 pentru fiecare, dobândite prin moștenire în 2002);

un apartament în București, cu o suprafață de 72 de metri pătrați;

un apartament în Mangalia, cu o suprafață de 64 de metri pătrați;

o casă de vacanță în Bezdead, județul Dâmbovița, cu o suprafață de 90 de metri pătrați;

aproape 45.000 de euro în conturi;





USR și AUR susțin că vor anticipate

Președintele USR Dominic Fritz a declarat la RFI că partidul nu va vota un guvern din care face parte PSD.

„Ce pot să spun pentru USR este că nu vom susține nici o majoritate din care face parte PSD. Cred că datorăm cetățenilor o soluție care nu este doar de avarie, ci care permite ca România să meargă în direcția cea bună și asta nu se poate cu PSD”, a spus Fritz.

Liderul USR susține că soluția pentru încheierea crizei politice este declanșarea alegerilor anticipate.

„Dacă nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală, cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor.

Nu există premier independent. Independent de cine? Un premier este dependent de majoritatea care îl votează în Parlament și care îi susține proiectele în Parlament. Dacă din majoritatea asta face parte un partid care a încălcat toate protocoalele de coaliție, care a încălcat Constituția, care a făcut constant o majoritate separată, paralelă, de șantaj cu AUR, atunci acest premier nu este independent, ci va fi dependent de acest PSD (...). Nu există un premier independent”, a mai spus Fritz.

De asemenea, în continuare, poziția oficială adoptată de AUR pentru încheierea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Antena 3 CNN că partidul va obține un scor care „probabil” îi va permite să formeze guvernul.

„Soluția corectă din punct de vedere al funcționării și al principiilor democrațiilor de tip occidental ține de alegeri anticipate, e clar ca lumina zilei că nu se poate forma o majoritate stabilă. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, nu sunt un apropiat al dânsului. Dar aritmetica parlamentară va arăta cu totul diferit decât situația de acum”, a spus Peiu.

De asemenea, el a adăugat că percepția oamenilor despre AUR se va schimba atunci când partidul va ajunge la putere: „Când vom ajunge la putere lumea va observa că toate năzbâtiile care se spuneau despre noi nu sunt reale și vor spune uite „s-a melonizat AUR”, nu s-a melonizat, el așa a fost dintotdeauna”, a spus Peiu.

România nu are guvern cu puteri depline de 5 luni

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adopta ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.

De atunci, președintele Nicușor Dan a nominalizat doi premieri de la începutul crizei politice: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate, și Adrian Veștea, care a picat la votul din Parlament.

După eșecul de la votul pentru Veștea, Nicușor Dan a spus că nu va mai face o nouă desemnare până când nu va fi sigur că persoana numită va putea strânge o majoritate parlamentară.