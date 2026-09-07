Surse: Propunerea "surpriză" de premier făcută de Nicușor Dan pentru liderii partidelor este Luca Niculescu

Surse: Propunerea "surpriză" de premier făcută de Nicușor Dan pentru liderii partidelor este Luca Niculescu. FOTO: INQUAM PHOTOS - George Calin

Luca Niculescu este propunerea-surpriză de premier tehnocrat pe care Președintele Nicușor Dan le-a prezentat-o liderilor partidelor în discuţii telefonice de "tatonare", au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Nicușor Dan a fost întrebat luni dimineață dacă îl va propune pe Luca Niculescu, dar nu a răspuns.

Nu este clar care va fi răspunsul partidelor la această propunere, pentru că aceasta a fost făcută neoficial, înainte de a exista consultări formale cu partidele, potrivit surselor citate.

Desemnarea unui nou candidat la funcţia de prim-ministru şi consultările de la Palatul Cotroceni au fost amânate din nou, din cauză că nici acum nu se pot aduna cele 233 de voturi necesare pentru validarea unui nou Guvern în Parlament, au declarat, pentru Antena3.ro, surse politice. Preşedintele Nicuşor Dan a purtat discuţii telefonice de "tatonare" cu liderii partidelor, cărora le-ar fi prezentat o nouă variantă de premier, un nume "surpriză", care provine din afara partidelor şi care nu a fost până acum în dicuţiile politice, pentru a vedea dacă această propunere ar întruni majoritatea parlamentară necesară.

Din aceste discuţii nu s-a conturat, deocamdată, o variantă viabilă de majoritate în Parlament, susţin sursele citate.

Consultările cu liderii partidelor ar fi trebuit să aibă loc, conform planurilor iniţiale ale Preşedintelui, în weekendul trecut. De altfel, Nicuşor Dan a spus public că îşi doreşte să facă o nominalizare cât mai rapid, pentru a "tranşa problema".

Dar, după discuţiile telefonice cu liderii, Preşedintele ar fi decis să mai aştepte până în această săptămână, pentru că speră ca liderii celor patru partide să accepte varianta pe care le-a propus-o, şi pe care i-a rugat să o păstreze secretă. Ar fi vorba despre o persoană căreia încă nu i s-a făcut propunerea oficială de a fi candidatul pentru funcţia de premier.

PSD a insistat în ultima săptămână pe ideea unui guvern construit în jurul PSD, care ar avea, teoretic, susţinerea UDMR. PNL şi USR însă insită şi ele că nu vor vota un astfel de guvern, ceea ce face ca o potenţială coaliţie PSD-UDMR să fie nevoită să caute voturi în rândurile SOS, POT şi AUR. George Simion a anunţat, miercuri, că partidul său va vota guvernul doar dacă face parte din el.

Surse politice susţin că ar exista reţineri legate de desemnarea lui Sorin Grindeanu drept premier deoarece, în lipsa unei majorităţi consistente în Parlament, există riscul ca aceasta variantă să fie respinsă la vot şi poziţia lui în partid ar urma să fie vulnerabilizată.

Cine este Luca Niculescu

Numele lui Luca Niculescu a mai fost vehiculat pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru Guvernul Adrian Veștea.

Luca Niculescu a fost numit Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în septembrie 2022.

Între 2016 - 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție, a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Redactor-șef al postului de radio RFI România, precum și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni: Money Channel, TVR 1, Digi24. Specializat mai ales în relații internațională, a avut timp de cinci ani, o rubrică săptămânală în Dilema Veche. A fost, în același timp, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération).

Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996).

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București.

Premii și distincții primite de Luca Niculescu:

2023: Legiunea de onoare în grad de Comandor, conferită de Președintele Republicii franceze

2022: Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei

2019: Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Comandor, decernat de Ministerul Francez al Culturii

2015: Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, decernat de Președintele României postului RFI România

2012: „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României

2010: „Jurnalistul European al Anului”, premiu decernat de Institutul European din România

2008 și 2011: Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show