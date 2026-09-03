Nicușor Dan anunță că în „zilele următoare” va nominaliza premierul. „E momentul să tranșăm problema”

Președintele României Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, după o vizită făcută la CSM, că va anunța în curând numele viitorului candidat pentru funcția de prim-ministru.

„În zilele următoare”, a spus Nicușor Dan când a fost întrebat când va nominaliza oficial candidatul pentru funcția de prim-ministru. „Evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții, în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult, pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema”, a spus șeful statului.

Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier, iar la Cotroceni este analizată în continuare varianta unui prim-ministru independent politic, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. O nouă rundă de consultări ar putea avea loc spre finalul săptămânii, iar abia după aceea ar putea veni și nominalizarea. În negocierile politice, numele care rămân în joc sunt Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor Antena 3 CNN de la Cotroceni, președintele și-ar dori un premier independent, iar dacă va decide să convoace consultări, la ele vor fi chemate toate partidele. Deocamdată nu există însă nici o dată stabilită, nici o variantă definitivă. Este luat în calcul inclusiv scenariul în care Nicușor Dan face pur și simplu o desemnare, iar candidatul la funcția de premier și partidele sunt apoi lăsate să strângă în Parlament cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului.

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, în urma unui vot dat în Parlament în luna mai. Președintele Nicușor Dan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului, întrucât în perioada vacanței parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare.